HABER

Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 09:41 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Sorunların çözülmesi için bundan sonraki süreçte de yakın iş birliği, diyalog içinde yakın çalışma konusunda mutabık kaldık" - "Tehdit diliyle, yaptırımlarla hiçbir sonuca varılamayacağını başından beri söyledik. Bugün yine bunu tekrarladık. Bunun da çok iyi şekilde anlaşıldığını düşünüyoruz" - "Bugünkü görüşme yapıcı bir ortamda sorunları çözme odaklı bir görüşme oldu"

SİNGAPUR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesinin yapıcı geçtiğini belirterek, "Sorunların çözülmesi için bundan sonraki süreçte de yakın iş birliği, diyalog içinde yakın çalışma konusunda mutabık kaldık." dedi.

Çavuşoğlu, Pompeo ile Singapur'da yaptığı görüşmeden sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Ülkeler arasında görüş ayrılıkları olabileceğini dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye olarak her zaman sorunları diploması, diyalog, karşılıklı mutabakatla çözme yaklaşımını benimsediğini söyledi.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Tehdit diliyle, yaptırımlarla hiçbir sonuca varılamayacağını başından beri söyledik. Bugün yine bunu tekrarladık. Bunun da çok iyi şekilde anlaşıldığını düşünüyoruz. Bugün Mike Pompeo ile yaptığımız görüşmede var olan sorunları nasıl çözeceğimizi, birlikte nasıl adım atacağımızı değerlendirdik. Bu anlamda son derece yapıcı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bir görüşmede bu krizlerin ya da sorunların hepsinin birden çözülmesi beklenemez. Ama sorunların çözülmesi için bundan sonraki süreçte de yakın işbirliği, diyalog içinde yakın çalışma konusunda mutabık kaldık. Ülkelerimize döndüğümüz zaman da bu sorunların çözülmesi için birlikte adım atmaya ve çalışmaya devam edeceğiz."

Çavuşoğlu, sorunları çözerken iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için Münbiç'teki yol haritası, PKK'ya yönelik bir çalışma grubu, İdlib gibi birçok alanda adım atılabileceğini de görüşmede değerlendirdiklerini ifade etti.

Çavuşoğlu, "Bugünkü görüşme yapıcı bir ortamda sorunları çözme odaklı bir görüşme oldu." diye konuştu.

PARTNERİngiliz kraliyetinin en aykırı ismi üstsüz yakalandıİngiliz kraliyetinin en aykırı ismi üstsüz yakalandı
'Pembe Panter' Adana'da yakalandı!'Pembe Panter' Adana'da yakalandı!
Hakkari'de teröristlere darbe!Hakkari'de teröristlere darbe!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çavuşoğlu pompeo Singapur

En Çok Okunan Haberler

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

Son dakika! Bedelli askerlik düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika! Bedelli askerlik düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Acun Ilıcalı'dan Beyazıt Öztürk bombası! Beyaz O Ses Türkiye kadrosunda

Acun Ilıcalı'dan Beyazıt Öztürk bombası! Beyaz O Ses Türkiye kadrosunda

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Halil Söyletmez öldü mü iddiası ortalığı karıştırdı! Youtuber Halil Söyletmez kimdir?

Halil Söyletmez öldü mü iddiası ortalığı karıştırdı! Youtuber Halil Söyletmez kimdir?

Son dakika! Nissos Therassia isimli tanker arızalandı, boğaz trafiği durdu

Son dakika! Nissos Therassia isimli tanker arızalandı, boğaz trafiği durdu

Kuşadasını ayağa kaldıran olay! Kadının, köpeklere yaptıkları dehşete düşürdü

Kuşadasını ayağa kaldıran olay! Kadının, köpeklere yaptıkları dehşete düşürdü

Kuşadasını ayağa kaldıran olay! Kadının, köpeklere yaptıkları dehşete düşürdü

Kuşadasını ayağa kaldıran olay! Kadının, köpeklere yaptıkları dehşete düşürdü

Süper Loto sonuçları: 2 Ağustos'ta 2. devir gerçekleşti!

Süper Loto sonuçları: 2 Ağustos'ta 2. devir gerçekleşti!

Seçim öncesi sözleriyle gündeme oturan Kanatlı Hint Horozları Çoğaltma ve Koruma Derneği Başkanı'ndan ABD'ye tepki

Seçim öncesi sözleriyle gündeme oturan Kanatlı Hint Horozları Çoğaltma ve Koruma Derneği Başkanı'ndan ABD'ye tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.