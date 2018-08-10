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Çavuşoğlu Suudlu mevkidaşı el-Cubeyr ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 18:35 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: - "(Çavuşoğlu-el Cubeyr) Görüşmede dost ve kardeş Suudi Arabistan ile ikili ilişkilerimiz, iş birliğimiz ve dayanışmamızı nasıl güçlendirebileceğimiz ele alınmıştır" - "Ülkelerin farklı konularda kendi görüş ve düşüncelerini beyan etmeleri tabiidir. Ancak, bunun diğer ülkelerin iç işlerine müdahale niteliğinde olmaması lazımdır"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Adil el-Cubeyr ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çavuşoğlu'nun Cubeyr ile telefon görüşmesi hakkındaki soruya cevap olarak yazılı açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu'nun, mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran Aksoy, "Görüşmede dost ve kardeş Suudi Arabistan ile ikili ilişkilerimiz, iş birliğimiz ve dayanışmamızı nasıl güçlendirebileceğimiz ele alınmıştır." ifadesini kullandı.

Aksoy, iki bakanın bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu ve Suudi Arabistan ile Kanada arasında yaşanan gerginliği görüştüğü bilgisini paylaşarak, "Ülkelerin farklı konularda kendi görüş ve düşüncelerini beyan etmeleri tabiidir. Ancak, bunun diğer ülkelerin iç işlerine müdahale niteliğinde olmaması lazımdır." değerlendirmesinde bulundu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sözcü Hami Aksoy Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El-Cübeyir

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