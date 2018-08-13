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Çavuşoğlu: Tüm dünyayı Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyorum (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 14:44 | Son Güncelleme

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA)

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