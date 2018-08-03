Çavuşoğlu Türkmen mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Türkmen mevkidaşı Meredov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
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