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Çavuşoğlu Türkmen mevkidaşıyla telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 15:07 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu Türkmen mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Türkmen mevkidaşı Meredov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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Çavuşoğlu telefon görüşmesi Türkmenistan

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