Çavuşoğlu Ürdünlü mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklar, Bakan Çavuşoğlu'nun Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile bugün telefonda görüştüğünü bildirdi.
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