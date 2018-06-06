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Çavuşoğlu Ürdünlü mevkidaşıyla telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 23:48 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu Ürdünlü mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklar, Bakan Çavuşoğlu'nun Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile bugün telefonda görüştüğünü bildirdi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu telefon görüşmesi Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi

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