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Çavuşoğlu-Vang ortak basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 17:52 | Son Güncelleme

Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi: - "Türk halkının seçimine saygı duyacağız.Türkiye'nin ulusal dayanışmasını ve istikrarını korumasına destek vereceğiz" - "Kuşak ve Yol ve Orta Koridor'un uyumlu hale getirilme ve entegre edilme çabaları pürüzsüzce ilerliyor" - "Filistinlerin yanındayız. Filistinlerin davasına destek veren tüm ülkelerin yanındayız, Türkiye'nin yanındayız"

PEKİN (AA) - Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, Türkiye'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin "Türk halkının seçimine saygı duyacağız. Türkiye'nin ulusal dayanışmasını ve istikrarını korumasına destek vereceğiz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pekin'deki Diaoyütai Devlet Konukevi'nde Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang ile bir araya geldi.

Heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu ve Çinli mevkidaşı Vang, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu ile derinlemesine ve dostane bir görüşme yaptıklarını belirten Vang, ikili ilişkiler konusunda çok sayıda mutabakata ulaşıldığını dile getirdi.

Vang, iki ülke liderlerinin mutabakata vardığı konuların kapsamlı şekilde yerine getirilmesi ve karşılıklı siyasi güvenin sağlamlaştırılması konusunda fikir birliğine vardıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in nisanda yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve her alanda iş birliğinin artırılması konusunda bir istikamet belirlediklerini anlatan Vang, "Stratejik iş birliğimizin istikrarlı ve sürekli olarak gelişmesine odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.
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- "Türk halkının seçimine saygı duyacağız"

24 Haziran seçimlerini hatırlatan Vang, "Biz, Çin olarak Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmeyeceğiz ve Türk halkının seçimine saygı duyacağız. Türkiye'nin ulusal dayanışmasını ve istikrarını korumasına destek vereceğiz. Kalkınma konusunda kendi seçtiği yolunu da destekleyeceğiz." diye konuştu.

Vang, Türkiye'nin de ülke içinde Çin'in güvenliğine zarar verecek olayların meydana gelmesine izin vermeyeceğini aktardığını ifade eden Vang, bunu da takdirle karşıladıklarını söyledi.

- Kuşak ve Yol ile Orta Koridor uyumlu hale getirilecek

Son dönemde Türkiye dahil olmak üzere yükselen ekonomilerin bazı mali ve finansal sınamalarla karşılaştığına dikkati çeken Vang, "Şuna inanıyoruz ki zorluklar geçicidir. Türkiye’nin zorlukların üstesinden gelmesi için yeteri kadar yetenekli olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çin Dışişleri Bakanı Vang, Türkiye ile işbirliklerini artıracaklarını ve tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırılmasını hedefleyen Kuşak ve Yol ile Türkiye'nin desteklediği Orta Koridor'u uyumlu hale getireceklerini belirterek, "Kuşak ve Yol ve Orta Koridor'un uyumlu hale getirilme ve entegre edilme çabaları pürüzsüzce ilerliyor. İnanıyorum ki bu tür çalışmalar Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına ivme kazandıracaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile ikili iş birliklerinin düzeyini ve kalitesini yükselteceklerini dile getiren Vang, "Ağırlıklı olarak, nükleer ve yenilenebilir enerji, telekomünikasyon, finans ve e-ticaret gibi alanlarda iş birliğimizi hızlandıracağız." diye konuştu.

- "Filistinlerin yanındayız, Türkiye'nin yanındayız"

Ortadoğu'daki gelişmelerin kritik ve hassas bir süreçten geçtiğine ve İran nükleer sorunu, Filistin sorunu ve Suriye sorununda derin değişikler yaşandığına işaret eden Vang, birlikte bölgesel istikrarı koruyacaklarını kaydetti.

Filistin sorununun bir adalet sorunu olduğunun altını çizen Çin Dışişleri Bakanı Vang ,"Çin tarafı olarak biz adaletin yanındayız. Filistinlerin yanındayız. Filistinlerin davasına destek veren tüm ülkelerin yanındayız, Türkiye'nin yanındayız." dedi.

Vang, Çin'in Türkiye ile Ortadoğu konusunda iletişim ve istişareleri güçlendirmeye hazır olduğunu söyledi.

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