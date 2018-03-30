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Çavuşoğlu ve Lavrov telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 19:52 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu ve Lavrov telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gelecek hafta Türkiye-Rusya-İran arasında İstanbul'da liderler düzeyinde Suriye konulu üçlü zirve yapılacak.

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Çavuşoğlu Rusya telefon görüşmesi Türkiye

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