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Çavuşoğlu’dan Avrupalı siyasilere "ayrılıkçı dil" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 22:21 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: - “Batı Avrupa'da aşırıcılığın yükselişinin bir sebebi de bazı politikacılarca kullanılan ayrılıkçı dildir. Bu yaklaşım, halkı dini ve etnik köken ekseninde ayırıyor. Bu çok tehlikeli bir oyundur” - “DEAŞ, El Kaide, PKK, YPG ve FETÖ gibi terör örgütleri kadınları, çocukları ve gençleri suistimal ve istihdam ediyor” - “Türkiye’de nüfusumuzun yarısı 31 yaşının altındadır. Buna ek olarak biz neredeyse bir milyon Suriyeli genci misafir etmekteyiz. Onların ihtiyaçları için onlara özel hükümet yapıları ve politikaları kurduk. Sizi de Türkiye’nin ekonomik ve sosyal hayatına tam katılmanıza teşvik ediyorum"

NEW YORK (AA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) yaptığı konuşmada, Avrupa’da aşırıcılığın yükselişinin bir nedeni olarak gösterdiği "bazı politikacılarca kullanılan ayrılıkçı dilin tehlikeli bir oyun olduğunu" söyledi.

Çavuşoğlu “Gençlik, Barış ve Güvenlik” konulu BMGK oturumunda konuştu.

Sözlerine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na ilişkin tebrik mesajı ile başlayan Çavuşoğlu, dünyanın ortak geleceği olan gençlerin maalesef dünyanın dört bir yanında, aşırıcılığın, radikalizmin ve terör örgütlerinin hedefinde olduğuna işaret etti.

Çavuşoğlu, “DEAŞ, El Kaide, PKK, YPG ve FETÖ gibi terör örgütleri kadınları, çocukları ve gençleri suistimal ve istihdam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Teröre karşı topyekun bir çabanın ortaya konulması gerektiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’de nüfusumuzun yarısı 31 yaşının altındadır. Buna ek olarak biz neredeyse bir milyon Suriyeli genci misafir etmekteyiz. Onların ihtiyaçları için onlara özel hükümet yapıları ve politikaları kurduk. Sizi de Türkiye’nin ekonomik ve sosyal hayatına tam katılmanıza teşvik ediyorum.”

Türkiye’de parlamentoya seçilme yaşının 18’e düşürüldüğünü hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, böylece gençlerin ülkede karar verme süreçlerine katılımının sağlandığını kaydetti.

Türkiye’de rol modeller, sosyal entegrasyon ve rehabilitasyon programlarının tesis edildiğini belirten Çavuşoğlu, “Eğitim de önemli faktörlerden biridir. Biz kimseyi arkada bırakmayacak şekilde herkese eşit fırsatlar sağlıyoruz. Aynı zamanda farklı arka planlara sahip gençler arasındaki diyaloğu teşvik ediyoruz. Tüm bu çabalar bizim sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizi ve 2030 ajandamızı tamamlıyor.” ifadelerini kullandı.

- Ayrılıkçı diller uyarısı

Gençlerin barış ve güvenlikteki rolü konusunda karar vericilerin ve siyasilerin büyük sorumluluğu bulunduğunun altını çizen Çavuşoğlu “Batı Avrupa’da aşırıcılığın yükselişinin bir sebebi de bazı politikacılarca kullanılan ayrılıkçı dildir. Bu yaklaşım, halkı dini ve etnik köken ekseninde ayırıyor. Bu çok tehlikeli bir oyun.” dedi.

Bakan Çavuşoğlu siyasilerin basmakalıp söylemlerden kaçınması, bunun yerine birlik mesajlarını teşvik etmesi gerektiğini vurguladı.

Aşırıcılığın ve radikalizmin bir dine ve topluma mal edilemeyeceğini dile getiren Çavuşoğlu, “Bu bizim ortak sınamamızdır ve hep birlikte bununla yüzleşmeliyiz.” şeklinde konuştu.

Dünya barışı ve güvenliğinde gençlerin rolünün büyük önem arz ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, uluslararası toplumun ve Türkiye ile İspanya’nın eş başkanlığını yaptığı Medeniyetler İttifakı gibi mevcut kurumların da gençlerin barış ve güvenlik politikalarında rol oynamasına katkı sağlayabileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, “Biz gençliği güçlendirmeye yönelik tüm çabalara katkı sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) gençlik terör

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