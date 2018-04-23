NEW YORK (AA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) yaptığı konuşmada, Avrupa’da aşırıcılığın yükselişinin bir nedeni olarak gösterdiği "bazı politikacılarca kullanılan ayrılıkçı dilin tehlikeli bir oyun olduğunu" söyledi.

Çavuşoğlu “Gençlik, Barış ve Güvenlik” konulu BMGK oturumunda konuştu.

Sözlerine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na ilişkin tebrik mesajı ile başlayan Çavuşoğlu, dünyanın ortak geleceği olan gençlerin maalesef dünyanın dört bir yanında, aşırıcılığın, radikalizmin ve terör örgütlerinin hedefinde olduğuna işaret etti.

Çavuşoğlu, “DEAŞ, El Kaide, PKK, YPG ve FETÖ gibi terör örgütleri kadınları, çocukları ve gençleri suistimal ve istihdam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Teröre karşı topyekun bir çabanın ortaya konulması gerektiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’de nüfusumuzun yarısı 31 yaşının altındadır. Buna ek olarak biz neredeyse bir milyon Suriyeli genci misafir etmekteyiz. Onların ihtiyaçları için onlara özel hükümet yapıları ve politikaları kurduk. Sizi de Türkiye’nin ekonomik ve sosyal hayatına tam katılmanıza teşvik ediyorum.”