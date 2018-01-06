ÇavuşoğluGabriel ortak basın toplantısı

Son Güncelleme 25 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 06.01.2018 15:09 |25 dakika önce

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: - "Almanya'nın PKK'ya karşı attığı son adımları memnuniyetle karşılıyoruz . Aynı şekilde Adil Öksüz'ün aranan kişiler listesine alınması da bunun bir adımı. Ama her iki konuda da Almanya'dan daha da beklentilerimiz var"

GOSLAR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Almanya'nın PKK'ya karşı attığı son adımları memnuniyetle karşılıyoruz . Aynı şekilde Adil Öksüz'ün aranan kişiler listesine alınması da bunun bir adımı. Ama her iki konuda da Almanya'dan daha da beklentilerimiz var." dedi. Çavuşoğlu, Almanya'nın Goslar kentindeki tarihi Kaiserpfalz Sarayı'nda Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, Alman mevkidaşının memleketi olan Goslar'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Daha önce de kendi memleketi Antalya'da görüşme imkanı bulduklarını hatırlatan Çavuşoğlu, Gabriel veeşine, kendisini evinde ağırlamasından dolayı teşekkürlerini iletti. Tarih boyunca hiç karşı karşıya gelmemiş, sorun yaşamamış iki ülkenin dışişleri bakanı olduklarının altını çizen Çavuşoğlu, bazı konularda görüş ayrılıkları olduğunu, sorunlar yaşadıklarını hatta ilişkilerde gerginlikler de olduğunu ancak iki bakan olarak bunun diyalog yoluyla aşılabileceğine inandıklarını söyledi.

Alman ve Türk halklarının, baskı ve tehdide boyun eğmeyen, gururlu milletler olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, ilişkileri karşılıklı anlayış, diyalog ve samimi iş birliği içinde geliştirebileceklerini belirtti. Bugün Antalya'daki gibi samimi bir ortamda ilişkileri geliştirme yönünde değerlendirmeler yaptıklarını anlatan Çavuşoğlu, bundan sonraki süreçte iki ülke arasındaki mekanizmaları işletmeye başlatmaları gerektiğinin altını çizdi. Çavuşoğlu, "Karma Ekonomik Komisyonu'nun tekrar yapılabilmesi için ilgili bakanlarımıza tavsiyelerde bulunacağız. İki dışişleri bakanlığı arasında istişare mekanizmaları var. Görüşmemiz gereken birçok konu var. Sadece ikili ilişkiler açısından değil bölgesel konular açısından da çalışma arkadaşlarımızın düzenli bir şekilde bu istişareleri yapmasında fayda var ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için bir taraftan güven artıcı adımlar atmamız lazım, diğer taraftan da somut adımları atmaya devam etmemiz gerekiyor." diye konuştu. Her konuda hemfikir olmak zorunda olmadıklarını ancak bazen anlaşamadıkları konuları parantez içine alıp yola devam etmekte fayda olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Örneğin bugün Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci konusunda hemfikir olmak zorunda değiliz ama her iki tarafın da yararına olan Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi gibi konuları da aşmamız gerekiyor ve müzakerelere yeniden başlamamız sadece iki ülke için değil tüm Türkiye ve AB üyesi ülkeleri için kazan kazan anlayışıyla faydalı olan adımları atabiliriz. Almanya ile sadece NATO müttefiki değiliz. Bugün DEAŞ'a karşı da yakın iş birliği içindeyiz. Bölgemizle ilgili konularda da tamamen görüş birliği içindeyiz. Suriye, Irak, Yemen, Libya ve diğer konularda Türkiye ile Almanya'nın görüşleri tamamen örtüşüyor. Her ikimiz de bölgenin istikrarı ve güvenliğini istiyoruz. Ayrıca bu sorunların yarattığı göç gibi insani konular var. Bu konuda da Almanya ile bugüne kadar yakın iş birliği içinde olduğumuzu söyleyebilirim ve bu konuda da görece en duyarlı ülkenin Almanya olduğunu vurgulamak isterim." Bakan Çavuşoğlu, bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduklarını, karşılıklı güvene dayalı, samimi diyalog ve iş birliğini sürdürmek ve ilişkileri tekrar yoluna koyarak daha da ileri noktalara götürmek konusunda samimi olduklarını kaydetti.