Çavuşoğlu'na seçim tebriği

Azerbaycan, Ukrayna ve Gürcistan dışişleri bakanları, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin seçimlerdeki başarısından dolayı kutladı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak tebriklerini iletti.

