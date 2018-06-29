Çavuşoğlu'na seçim tebriği

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman ve İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell Fontelles, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, 24 Haziran'da düzenlenen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ndeki başarı dolayısıyla tebrik etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, KKTC Başbakanı Erhürman ve İspanya Dışişleri Bakanı Fontelles, Çavuşoğlu'nu arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin seçimlerdeki başarısı nedeniyle kutladı.

