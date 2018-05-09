Çavuşoğlu'ndan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, coğrafi ve tarihsel olarak bir Avrupa ülkesi olan Türkiye'nin, Avrupa'nın güvenliği, istikrarı ve refahına katkıda bulunduğunu belirterek, "Avrupa Birliği'ne (AB) aday ülke olarak Türkiye, AB'nin karşı karşıya kaldığı mevcut sınamaların üstesinden gelmesini temenni etmektedir." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Avrupa bütünleşmesi projesinin temellerini atan 9 Mayıs 1950 tarihli Schuman Deklarasyonu'nun üzerinden tam 68 yıl geçtiğini hatırlattı.

Coğrafi ve tarihsel olarak bir Avrupa ülkesi olan Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliği, istikrarı ve refahına katkıda bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, kurumsal olarak da Avrupa'nın bir parçası olan Türkiye'nin, bu doğrultuda AB'ye tam üyelik yolunda gereken çabayı gösterdiğine işaret etti.

Çavuşoğlu, son yıllarda, AB'nin kendi temel değerlerinden uzaklaşmaya başladığının üzüntü ve endişeyle gözlemlendiğine dikkati çekerek, "Ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi aşırı akımlar, birliğin 'çeşitlilik içinde birlik' kültürünü aşındırmakta, küresel bir güç olmak isteyen AB'nin uluslararası alanda etkinliği ve güvenilirliğinin sorgulanmasına neden olmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.