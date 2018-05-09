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Çavuşoğlu'ndan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 09:17 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: - "Coğrafi ve tarihsel olarak bir Avrupa ülkesi olan Türkiye, Avrupa'nın güvenliğine, istikrarına ve refahına katkıda bulunmuştur" - "AB'ye aday ülke olarak Türkiye, AB’nin karşı karşıya kaldığı mevcut sınamaların üstesinden gelmesini temenni etmektedir" - "Dayanışma kisvesi altında AB ülkelerinin çıkarlarının hukukun üstünlüğünden üstün tutulması eğilimini endişeyle karşılıyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, coğrafi ve tarihsel olarak bir Avrupa ülkesi olan Türkiye'nin, Avrupa'nın güvenliği, istikrarı ve refahına katkıda bulunduğunu belirterek, "Avrupa Birliği'ne (AB) aday ülke olarak Türkiye, AB'nin karşı karşıya kaldığı mevcut sınamaların üstesinden gelmesini temenni etmektedir." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Avrupa bütünleşmesi projesinin temellerini atan 9 Mayıs 1950 tarihli Schuman Deklarasyonu'nun üzerinden tam 68 yıl geçtiğini hatırlattı.

Coğrafi ve tarihsel olarak bir Avrupa ülkesi olan Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliği, istikrarı ve refahına katkıda bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, kurumsal olarak da Avrupa'nın bir parçası olan Türkiye'nin, bu doğrultuda AB'ye tam üyelik yolunda gereken çabayı gösterdiğine işaret etti.

Çavuşoğlu, son yıllarda, AB'nin kendi temel değerlerinden uzaklaşmaya başladığının üzüntü ve endişeyle gözlemlendiğine dikkati çekerek, "Ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi aşırı akımlar, birliğin 'çeşitlilik içinde birlik' kültürünü aşındırmakta, küresel bir güç olmak isteyen AB'nin uluslararası alanda etkinliği ve güvenilirliğinin sorgulanmasına neden olmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu durumun AB ile ortak değerleri paylaşan geniş Avrupa coğrafyasında hayal kırıklığı ve endişe yarattığının altını çizen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Benzer biçimde dayanışma kisvesi altında AB ülkelerinin çıkarlarının hukukun üstünlüğünden üstün tutulması eğilimini de endişeyle karşılıyoruz. AB'nin içinde bulunduğu bu çelişkili durumların düzeltilmesi ancak AB’nin ayrımcılık ve popülizmden uzaklaşması ve birliğin özünde yer alan birleştirici ve kapsayıcı yaklaşıma dönmesiyle mümkündür. Şimdiye kadar genişleme, üzerine kurulu olduğu değerlerin yayılması açısından AB'nin en başarılı politikası olmuştur. Bu politikanın ilerleyen dönemde de sürdürülmesi hayati öneme sahiptir."

Bakan Çavuşoğlu, AB'ye aday ülke olarak Türkiye'nin, AB'nin karşı karşıya kaldığı mevcut sınamaların üstesinden gelmesini temenni ettiğini belirterek, "Türkiye, bu kapsamda, ortak çıkarlarımız doğrultusunda her türlü samimi ve anlamlı iş birliği fikrine açıktır." ifadesini kullandı.

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