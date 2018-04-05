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Çavuşoğlu'ndan Anadolu Ajansına kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 20:55 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: - "Milletimizin en doğru şekilde bilgilenmesini sağlama gayesiyle örnek bir çalışma sergileyen Anadolu Ajansının 98'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ederim"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Anadolu Ajansının (AA), milletin en doğru şekilde bilgilenmesini sağlama amacıyla örnek bir çalışma sergilediğini belirterek, 98. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Çavuşoğlu, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, güçlü demokrasi ve milli irade denildiğinde kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesinin zaruretinin öne çıktığını, bu noktada etkin bir habercilik örneği sergileyen basın kuruluşlarının önemli bir görevi ifa ettiğini belirtti.

Özellikle günümüzde toplumları daha yoğun ve acımasız bir şekilde hedef alan propaganda silahını boşa çıkartmanın, mesleği onuruyla yapan basın mensupları sayesinde mümkün olduğunu aktaran Çavuşoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Millete hizmetkar olan bir anlayışın mensupları olarak milletimize doğru ve güvenilir bilgi hizmeti sunan basınımızın daha da güçlenmesini hedeflemekteyiz. Bu hususta milletimizin en doğru şekilde bilgilenmesini sağlama gayesiyle örnek bir çalışma sergileyen Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederim. Anadolu Ajansı yönetimine ve tüm çalışanlarına görevlerinde başarılar dilerim."

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Anadolu Ajansı Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu

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