Çavuşoğlu'ndan esnaf ziyareti

Hasan DEMİRBAŞ- Tolga YILDIRIM/ANTALYA-(DHA)DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim çalışmaları dolayısıyla esnaf ziyaretinde bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimleri dolayısıyla çalışmalarını Antalya'da başlattı. Sabah Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret eden Çavuşoğlu, ardından Muratpaşa Cami'nde cuma namazını kıldı. Çavuşoğlu, sonrasında Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve diğer parti yetkilileriyle Kapalı Yol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Esnafa 'hayırlı işler' dileyen Çavuşoğlu, kadınlara karanfil verdi. Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti Antalya milletvekili aday listesinde birinci sırada yer alıyor.

