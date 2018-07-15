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Çavuşoğlu'ndan FETÖ ile mücadele açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 22:59 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Çok sayıda ülkeden 100'den fazla önde gelen FETÖ'cüyü ülkemize getirdiğimizi söyleyebiliriz" - "FETÖ ile ilgili FBI'ın başlattığı soruşturmaları gerçekten anlamlı buluyoruz fakat bu soruşturmaların sonuç alıcı ve gerçek soruşturma olmasını istiyoruz" - " (FETÖ konusunda) Artık ABD'nin bahane bulmaması, bizim taleplerimizi yerine getirmesi gerekiyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından çok sayıda ülkeden 100'den fazla önde gelen FETÖ'cünün Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ikinci yılında CNN Türk canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin unutulmayacağını ve hainler nerede olursa olsun yaptıklarının hesabının sorulacağını söylediklerini anımsatan Çavuşoğlu, "İki yıldır bu hainlerin izindeyiz. Yurt dışında çok sayıda ülkeden FETÖ'nün önde gelenlerini ülkemize getirdik. Bunların bazıları basına yansıdı, bazıları yansımadı. O ülkelerle bazen o ülkelerin ricası üzerine getirilenleri açıklamadık. Çok sayıda ülkeden 100'den fazla önde gelen FETÖ'cüyü ülkemize getirdiğimizi söyleyebiliriz." diye konuştu.

- "FETÖ ile ilgili FBI'ın başlattığı soruşturmaları gerçekten anlamlı"

FETÖ'ye karşı yürütülen mücadelede Avrupa'dan istenilen cevabın alınmadığına işaret eden Çavuşoğlu, "Son 5-6 aydır ABD'de bazı hareketlilikler görüyoruz. Özellikle FETÖ ile ilgili FBI'ın başlattığı soruşturmaları gerçekten anlamlı buluyoruz fakat bu soruşturmaların sonuç alıcı ve gerçek soruşturma olmasını istiyoruz. Dışişleri Bakanına (Mike Pompeo) bunu söyledik. Bu süreci takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, ABD ile üç çalışma grubunun oluşturulduğunu ve FETÖ'nün de içinde bulunduğu konsolosluk ve hukuki işlerle ilgili çalışma grubunun cuma günü Ankara'da bir araya geldiğini aktararak, "Burada net bir şekilde ABD'nin bizi oyalamaması gerektiğini, verdiğimiz delillerin gerçek deliller olduğunu ve uluslararası hukuka ve ilgili anlaşmalara uygun bir şekilde FETÖ'nün iadesini istediğimizi dile getirdik. Cumhurbaşkanımız NATO zirvesinde bunu Trump'a iletti. Biz bunun peşindeyiz." bilgisini paylaştı.

Almanya ve Afrika'nın FETÖ'nün karanlık bir örgüt olduğunu gördüğünü belirten Çavuşoğlu, "FETÖ karanlık bir örgüttür, bir terör örgütüdür. Dünyanın 360'tan fazla ülkesinde networka sahip olan karanlık bir örgüttür." dedi.

- "Oyalama devri, topu taca atma devri bitti"

Türkiye'nin ABD'ye FETÖ'ye ilişkin çok sayıda delil verdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Şimdi ise bu çalışma grubu ile artık bu konularda oyalama devri, topu taca atma devri bitti." diye konuştu.

ABD'lilerin Türkiye'ye en son "Sizden gelen belgeleri ciddi şekilde ele alıyoruz." dediğini aktaran Mevlüt Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"En baştaki yönetime topu atıyorlar, onlar inceledi vesaire diye. Belge üzerinden konuşmak gerek. Esasen ABD'nin kendisi, kendi ülkesinde yaşayan ve her hareketini takip ettikleri bir kişinin kimle görüştüğünü ve ne yaptığını bizden çok daha iyi bilir. Üstelik bu hain darbe girişimini FETÖ adına koordine edenlerin ABD havaalanına geldikleri zaman pasaport ve gümrük kontrolünde FETÖ'ye yani Pensilvanya'ya gideceklerini de itiraf etmişlerdir. Artık ABD'nin bahane bulmaması, bizim taleplerimizi yerine getirmesi gerekiyor."

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu FETÖ

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