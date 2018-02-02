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Çavuşoğlu'ndan kritik Afrin açıklaması: Sonuna kadar, bitinceye kadar da gideceğiz

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 11:43 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Afrin harekatı ile ilgili yaptığı yapılan eleştirilere sert cevap verdi. Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin ''Sonuna kadar, bitinceye kadar da gideceğiz'' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Afrin harekatına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu "Biz Fransa değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyetiyiz. Zamanında tüm ülkeleri kıtaları işgal edecek ülkeler olarak görenler sömürenlerde Türkiye'yi de kendileri gibi zannediyorlar. Bunların işte geçmişini çok iyi biliriz. Nasıl sömürgeci olduklarını çok iyi biliriz. Dünyada insani yardımda 2.yiz. Ecdadımızdan aldığımız mirastır. Milli gelire göre dünyada açık ara önde Türkiye'dir. Tarihi karanlık olan ülkelerin Türkiyeye böyle şeyler demesini hakaret sayarız.

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Niye burada ölen sivillerin haklarını savunmuyorsunuz. Neden teröristlerin haklarını savunuyorsunuz? Neden hep teröristleri darbecileri savunmak zorunda kalıyorsunuz. Bunun tek bir açıklaması var Türkiye düşmanlığı, fesatlık, kıskançlık. Çok daha güçlü olmamız lazım. Hedeflerimize ulaşacağız. Amacımız bellidir. Sonuna kadar gideceğiz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Afrin

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
MİLLET OLARAK DİMDİK ARKANIZDAYIZ DURMAYIN GEREKİRSE CEPHEYE GİTMEYE HAZIRIZ ZALİMLERE KARŞI SAVAŞMAK DAN ASLA KORKMUYORUZ BU UGURDA ÖLMEYE HAZIRIZ YA İSTİKLAL YA ÖLÜM
@arikanercan sen kesin asker kaçağısın işkembeden atması kolay gel kiliste yaşa o zaman. tsk nın suriye topraklarında öso teröristleriytle birlikte yaptığı operasyonlar yüzünden bu roketler atılıyor. bu roketleri kimin attığı da mechul.
@arikanercan zalim derken kimi kastediyorsunuz anlamadım. kürtlermi fransızlarmı. bence sizin bu dünyadaki tek derdiniz kürtler.
konusma seviyesi sokak üslubundan farksiz...gerci türk toplumunda bu kabul görüyor.vurduk, kirdik, öldürdük...iyi halt ettiniz. 1)Pyd ye ilk silah sevkiyatini neden siz yaptiniz? 2)pyd öcalanin önerisiyle kurulmus bir örgüt neden Salih Muslimi Ankarada krallar gibi agirladiniz? 3)Su ana dek Pyd yi neden resmi olarak terör ilan etmediniz. kusura bakmayin simdiye kadar suriyenin en huzurlu bölgesi Afrindi.türkiyeye hicbir saldiri olmamisti.adamlar suanda nefsi müdafa yapiyorlat.varmisiniz mülaneye(sünnettir)?Kim mazlumlara zulm ediyorsa ordusuyla beraber Allahin Kahhar ismine mazhar olsun..amin
@selahattin_afsin_1969 PEKİ, AFRİN'İN ABD VE İSRAİL AÇISINDAN STRATEJİK ÖNEMİNİ VE TÜRKİYE'NİN BURAYA NEDEN BU KADAR ÖNEM VERDİĞİNİ BİLİYORMUSUN.
ülkede cahil cühelayi sloganvari söylemlerle kandirabilirsiniz?afrin saldirisinin tek hedefi baskanlik secimi.kim ne derse desin.erdogan önce demokrasi Insan haklari vs ile oynadi?tam tutmadi..milliyetcilige dönüs yapti..milliyetcilik geri kalmis her toplumda tutar.kabile toplumunda asalim keselim gücsüzü yutalim...vs.gibi hayvani duygular.keske yasatma ideali olan Islama dönseniz.riyakar yalanci hirsiz müslüman kimliginden se sadece Allaha yönelen kurbiyette sinir tanimayan, abd olmayi, reis olmaya, sultan olmaya tercih etseniz innanin su anki kimliginizden serefli olursunuz...
Bu aynı zamanda Suriye rejimine bir cevaptır.
Dünya Türke saygı duymayı öğrenecek.Bizi sevmenizi istemiyoruz ama saygı duyacaksınız..
Artık eminim bir şekilde tüm bu oyunlar Türkiyenin üzerine oynanıyor işte buraya yazıyorum Türkiye'nin ilerlemesine izin vermeyecekler PKK ya Rusya'ya ya Suriye'ye membici teslim edecek zaten Fırat'ın doğusuna ilerlememiz mümkün bile görünmüyor buradaki haklı davamiza bile cem cem cemkiriyorlar sevgili batılı müttefiklerimiz ellerinden gelse Türkiye'ye ambargo değil askeri müdahale uygulayacaklar
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