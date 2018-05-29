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Çavuşoğlu'ndan Macron'a "Le Point" yanıtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 17:11 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Demokrasi sadece bir tarafın hakaret, küfür ve yalanlarını dayatması değil, diğer tarafın görüş ve hassasiyetini de dikkate almaktır. Bunun ötesi ikiyüzlülüktür"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamasına cevap olarak "Demokrasi sadece bir tarafın hakaret, küfür ve yalanlarını dayatması değil, diğer tarafın görüş ve hassasiyetini de dikkate almaktır. Bunun ötesi ikiyüzlülüktür." dedi.

Fransız Le Point dergisinin Türkler hakkında büyük tepki çeken sayısının reklam afişinin yerinden indirilmesini dün resmi Twitter hesabından eleştiren Macron'a bugün cevap veren Çavuşoğlu, Twitter hesabından Türkçe ve Fransızca bir paylaşım yaptı.

Macron'a tepki gösteren Çavuşoğlu, "Demokrasi sadece bir tarafın hakaret, küfür ve yalanlarını dayatması değil, diğer tarafın görüş ve hassasiyetini de dikkate almaktır. Bunun ötesi ikiyüzlülüktür." ifadelerini kullanarak, Fransa’daki Türk toplumunun sivil ve demokratik tepkisinin de buna yönelik olduğunun altını çizdi.

Fransa'da yayın yapan haftalık Le Point dergisinin son sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Fransa'da yaşayan Türkler ve Türklere ait kurumlar hedefe konulmuş ve kesin olmayan veya anonim kaynaklara dayandırıldığı söylenen bilgilerle karalama kampanyası başlatılmıştı.

Dergiye, Türkiye ve Fransa'da yaşayan Türkler büyük tepki göstermiş, Avignon kentinde bir gazete bayisine asılan tanıtım afişi protestolar sonucu indirilmişti.

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