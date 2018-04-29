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Çavuşoğlu'ndan MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor'a kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 00:00 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor'a takımlarını tebrik etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor takımlarını kutladı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig'e tekrar hoş geldiniz! # Ankaragücü #Rizespor" ifadesini kullandı.

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