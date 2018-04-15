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Çavuşoğlu’ndan otelciler ve tur şirketlerine ‘kriz’ eleştirisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 20:44 | Son Güncelleme

 DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen 2 yıl içerisinde turizmde yaşanan krizlerde tur şirketlerinin ve otelcilerin takındığı tavrı eleştirdi.

Çavuşoğlu’ndan otelciler ve tur şirketlerine ‘kriz’ eleştirisi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen 2 yıl içerisinde turizmde yaşanan krizlerde tur şirketlerinin ve otelcilerin takındığı tavrı eleştirdi. Çavuşoğlu, "Otelci arkadaşlara yalvardık. ‘Fiyatları düşürmeyin. Bu geçicidir’ dedik. Tur şirketlerinin esiri olmayalım. Maalesef tur şirketleri kriz zamanında otelcileri çok kötü suistimal ediyordu. Otelciler de bu tuzağa düşüyorlardı. Şimdi bu sene otelciler de çok pişman” dedi.
Antalya Valiliği, kentin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini daha çok tanıtmak amacıyla bir çalışmaya imza attı. Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Ali İhsan Öztürk ile yapılan protokol kapsamında 1 yıl boyunca kentin dört mevsimini yansıtan tarihi, turistik ve doğal güzelliklerin fotoğrafları çekildi. Bu fotoğraflardan 75’ini panolara bastıran Antalya Valiliği, Cumhuriyet Meydanı’nda ‘Işıklar ve Gölgeler’ adlı sergi açtı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ak Parti Antalya milletvekilleri, Ak Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla açılan sergiye ilginin yoğun olduğu görüldü.
‘2 YILDIR TÜRKİYE’YE GELMEYEN TURİSTLER KAZIKLANDILAR’
Kente gelen turistlerin bu alana gelerek bu fotoğrafları görmesinin sağlanması gerektiğini belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, fotoğrafların albüm haline getirilip kentin tanıtımının yapılmasının önemli olduğunu söyledi. Turistin 12 ay boyunca Antalya’ya gelmesi için cazibenin olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, tanıtımı sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bırakmanın yetmeyeceğini söyledi. Geçen 2 yıl içerisinde yaşanan bazı sorunlar nedeniyle farklı destinasyon arayışına girdiklerini ve farklı ülkelerden turistleri Türkiye’ye getirebildiklerini ifade eden Çavuşoğlu, “Bunları yapmak için illa bir kriz daha yaşamaya gerek yok. Çin’de bu yıl Türkiye yılı. 300 milyondan fazla Çinli dünyayı geziyor. Bu Çinlilerin yüzde 5, hatta yüzde 10’unu Türkiye’ye getirebiliriz. Son 2 yıldır gelmeyen misafirlerimiz büyük bir heyecanla gelmek istiyorlar. Neden? Antalya ve Türkiye’deki misafirperverlik ve otel kalitesi hiçbir yerde yok. Bu misafirlerimiz son 2 yılda gittikleri her yerde her anlamda kazıklandıklarını gördüler” dedi.
OTELCİLER VE TUR ŞİRKETLERİNİ ELEŞTİRDİ
Turizm işiyle uğraşanların gelen turistleri beğenmemek gibi bir davranışta bulunmaması gerektiğini de belirten Çavuşoğlu, bu yıl turizmde 2014 rakamlarının geçileceğini söyledi. Turizmde kriz yaşandığı dönemle ilgili turizmciler ve tur firmalarını da eleştiren Bakan Çavuşoğlu, “Otelci arkadaşlara yalvardık. ‘Fiyatları düşürmeyin. Bu geçicidir’ dedik. Tur şirketlerinin esiri olmayalım. Maalesef tur şirketleri kriz zamanında otelcileri çok kötü suistimal ediyordu. Otelciler de bu tuzağa düşüyorlardı. Şimdi bu sene otelciler de çok pişmanlar. Tamam kazıklamayalım ama Antalya’nın markasını düşürmeyelim. Emeğimizin karşılığını alalım” dedi.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise fotoğrafları sergilemek isteyenlere valilik kapılarının açık olduğunu söyledi. Kentin sadece deniz kum ve güneşten ibaret olmadığını da belirten Vali Karaloğlu, “Bu düşünce kente yapılmış en büyük haksızlıktır. Bu şehir sezonluk olamaz. Hep birlikte çalışmalıyız ve turizmi 12 aya yaymalıyız” dedi. Konuşmaların ardından sergi kurdele kesimiyle ziyarete açıldı.

FOTOĞRAFLI

Çavuşoğlu’ndan otelciler ve tur şirketlerine ‘kriz’ eleştirisiÇavuşoğlu’ndan otelciler ve tur şirketlerine ‘kriz’ eleştirisiÇavuşoğlu’ndan otelciler ve tur şirketlerine ‘kriz’ eleştirisiÇavuşoğlu’ndan otelciler ve tur şirketlerine ‘kriz’ eleştirisi

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