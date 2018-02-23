Çavuşoğlu'ndan YPG/PKK propagandasına tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü YPG/PKK'nın internet ortamında yaptığı kara propagandayı eleştirerek, "Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin Zeytin Dalı Harekatı hakkında sosyal paylaşım sitelerinde yalan ve yanlış bilgi paylaşmaları, terör örgütünün kirli yüzünü ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından Arapça yaptığı paylaşımda, YPG/PKK'nın propagandasını kınadı.
Bakan Çavuşoğlu, YPG/PKK'nın Zeytin Dalı Harekatı hakkında internet ortamındaki yalan ve yanlış bilgi paylaşmalarına tepki göstererek, bunların terör örgütünün kirli yüzünü ortaya koyduğuna dikkati çekti. Çavuşoğlu, Twitter'da "#Yalanlarla Kandırılma" etiketiyle paylaşımda bulundu.
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