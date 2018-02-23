HABER

Çavuşoğlu'ndan YPG/PKK propagandasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 22:27 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu'ndan YPG/PKK propagandasına tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü YPG/PKK'nın internet ortamında yaptığı kara propagandayı eleştirerek, "Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin Zeytin Dalı Harekatı hakkında sosyal paylaşım sitelerinde yalan ve yanlış bilgi paylaşmaları, terör örgütünün kirli yüzünü ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından Arapça yaptığı paylaşımda, YPG/PKK'nın propagandasını kınadı.

Bakan Çavuşoğlu, YPG/PKK'nın Zeytin Dalı Harekatı hakkında internet ortamındaki yalan ve yanlış bilgi paylaşmalarına tepki göstererek, bunların terör örgütünün kirli yüzünü ortaya koyduğuna dikkati çekti. Çavuşoğlu, Twitter'da "#Yalanlarla Kandırılma​" etiketiyle paylaşımda bulundu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Erol Büyükburç'un servet değerindeki mirası kavga çıkardı

Erol Büyükburç'un servet değerindeki mirası kavga çıkardı

ÖSO askerinin imha etmeye çalıştığı patlayıcı böyle infilak etti

ÖSO askerinin imha etmeye çalıştığı patlayıcı böyle infilak etti

Hakkari'de patlama! Polis geniş güvenlik önlemi aldı

Hakkari'de patlama! Polis geniş güvenlik önlemi aldı

Sağlık personellerinden skandal video! Kürtçe ağıtla dalga geçtiler

Sağlık personellerinden skandal video! Kürtçe ağıtla dalga geçtiler

ABD: Suriye hükümet güçlerine karşı askeri güç kullanabiliriz

ABD: Suriye hükümet güçlerine karşı askeri güç kullanabiliriz

ABD'den son dakika Kudüs kararı!

ABD'den son dakika Kudüs kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başkan Uçar, İYİ Parti ilçe yönetimini ağırladı

Başkan Uçar, İYİ Parti ilçe yönetimini ağırladı

TGF’den Zeytin Dalı Harekatı’na Destek

TGF’den Zeytin Dalı Harekatı’na Destek

Maltepe'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Maltepe'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Süleyman Soylu’nun yaptığı resim 500 bin liraya satıldı

Süleyman Soylu’nun yaptığı resim 500 bin liraya satıldı

3. Havalimanı’nda pistin ışıkları ilk kez yandı

3. Havalimanı’nda pistin ışıkları ilk kez yandı

Beyaz eşya deposunda yangın

Beyaz eşya deposunda yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.