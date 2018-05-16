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Çavuşoğlu'nun Gazze için telefon diplomasisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 00:13 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu, son olarak Yemen, Umman, Polonya ve Burkina Fasolu mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Gazze sınırında çıkan olaylara ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere gün boyu mevkidaşlarıyla telefon diplomasisi yürüttü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, gelişmelere ilişkin son olarak Yemen Dışişleri Bakanı Abdulmelik el-Mihlafi, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz, Burkina Faso Dışişleri Bakanı Alpha Barry ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, gün içinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Somali Dışişleri Bakanı Ahmed Ise Avad, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza Montserrat ile de telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu, bugün daha önce Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid Al Hamad Al Sabah ve Afganistan Dışişleri Bakanı Saluhiddin Rabbani ile de telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce aldığı karar doğrultusunda, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini dün resmen Kudüs'e taşıması, bölgede infiale yol açtı.

İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 62 Filistinliyi şehit etti, 3 bin 188 Filistinliyi yaraladı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırısına sert tepki gösteren Türkiye, şehit Filistinliler için 3 günlük milli yas kararı aldı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Çavuşoğlu Gazze telefon diplomasisi

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