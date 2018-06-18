Çay fiyatını müşterinin 'nezaketi' belirliyor

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)- MANİSA Şehzadeler ilçesinde çay ocağı işleten Nevzat Adıgüzel (38), nezaket kurallarına uymayan müşteriler için yeni bir fiyat tarifelendirmesi yaptı. Nezaket kurallarına göre 7 çeşit fiyat tarifelendiren Adıgüzel, "Birçok müşteri artık çay talep ederken kaba cümleler sarf ediyor. Bende unuttuğumuz nezaket kurallarını hatırlatmak için böyle bir fiyat tarifelendirmesi yaptım. Çay fiyatları, isteme şekline göre 50 kuruştan, 2 TL'ye kadar yükseliyor" dedi.

Şehzadeler İlçesi 1. Anafartalar Mahallesi Ergen Caddesi üzerinde 10 metrekarelik çay ocağını işleten Nevzat Adıgüzel'in iş yerine astığı, nezaket kurallarını da anımsatan fiyat tarifesi hem çevre esnafın ve hem de gelen müşterilerin dikkatini çekiyor. Nezaket kurallarına göre 7 çeşit fiyat tarifelendirmesi yapan Adıgüzel, çay isteme tarzına göre müşterilerinden para alıyor. Toplumda nezaketin unutulduğunu amacının bunu hatırlatmak olduğunu belirten Adıgüzel, "Bazı müşterilerimizin kabaca çay istemesinden dolayı bende oturup ne yapabileceğimi düşündüm. Kimi müşteri, 'Çay ver', 'Çay Getir', 'Bana oradan bir çay ver' diyor. 'Çay verir misin?' diye bir şey yok. Böyle kaba müşterilerimiz var. Artık kabaca çay istemelerine dayanamadım. Daha sonra aklıma böyle bir uygulama geldi. Ardından çay isteme şekline göre kendimce bir fiyat listesi çıkardım" dedi.

'ÇAY VER 2 LİRA, SEN ZAHMET ETME BEN ALIRIM 50 KURUŞ'

Nezaket kurallarına göre çay isteyen 85 kuruşa çayını içerken kaba davranan aynı çayı 2 liraya içebiliyor. Adıgüzel, tarifesini şöyle açıkladı:

"Çay ver' demek 2 lira, 'Çay gönder' demek 1 lira 75 kuruş, 'Çay versene' 1 lira 50 kuruş, 'Çay alabilir miyim?' 1 lira 25 kuruş, 'Çay verir misin?' 1 lira, 'Nevzat Bey, müsaitseniz çay alabilir miyim' 85 kuruş ve 'Nevzatçım, sen zahmet etme ben alırım' 50 kuruş. Nezaket kurullarına uyalım diye böyle bir fiyat tarifelendirmesi çıkardım. Biraz kibar olalım. Bu işi 5 yıldır yapıyorum. Ancak son yıllarda nezaket kurallarını unutur olduk. Bizde bu nezakete göre müşterimize güler yüzlü hizmet verelim. İnsan evindeki eşine bile 'Çay ver' diyemez. Bizde işimizi yapmaya çalışıyoruz. Ancak bu işimizin karşılığı kaba olarak olmamalı. Nazikçe talepte bulunulması gerekir. Bizde bu nazik davranışa göre hareket edelim."

'MÜŞTERİLERDE DEĞİŞMELER YAŞANDI'

Yeni fiyat tarifesini yaklaşık 1 haftadır sürdürdüğünü dile getiren Adıgüzel, uygulamanın ardından kabaca çay talebinde bulunan bazı müşterilerinin üslubunda değişim yaşandığını dile getirerek, şöyle dedi:

"Bu uygulamayı başlattıktan sonra, kaba olan bazı müşterilerimizde değişiklik oldu. 'Çay ver' diyen müşterilerimiz artık, 'Nevzatçım çay verir misin' demeye başladı. Daha da iyi olacağına inanıyorum. Bu uygulama sadece benim için değil tüm çay ocağı, kahvehane, lokanta işleten esnafımız için. Biz de insanız. Biz de bir yere gidip bir şey istediğimizde kibar davranıyoruz. Atalarımızın bir sözü vardır; 'Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır' diye. Bunu hayat felsefemiz yapmamız gerekir. Toplumda nezaket kurallarına uyarsak inanıyorum ne bir sıkıntı ve ne de bir sorun yaşanır. Burada başlattığım nezaket kuralları bilinci davranış şekline dönüşerek diğer esnafımıza da yansıyacak."

MÜŞTERİLER MEMNUN

Çay ocağı işletmecisi Adıgüzel'in başlattığı uygulamadan dolayı memnun olduklarını dile getiren Ahmet Pelitli, "Halkımız bunu nasıl yorumlar bilemiyorum ama ücretlendirme esnaf için iyi olur. Herkes nezaket kurallarına uymak zorunda kalır. Uygulama güzel olmuş" dedi. Müşterilerden Yusuf Kılıç ise "Bence doğru bir uygulama. Bundan sonra çayı daha dikkatli istemek lazım" yorumunu yaptı.