Çay ocağı sözleşmesi feshedilen 3 çocuk annesi tepkili

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de, eşi kanser nedeniyle yaşamını yitiren 3 çocuk annesi Hasine Karakoyun (41), Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde çay ocağı işletmeye başladı. 6 ay boyunca çay ocağını işleten Karakoyun'un sözleşmesi, kurumun huzurunu bozduğu gerekçesiyle feshedildi. Çocukları ile birlikte çaresiz kalan Hasine Karakoyun, geçimini güçlükle sağladığını belirterek, işini geri istediğini söyledi.

Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'nde oturan Hasine Karakoyun, eşi Abdurrahim Karakoyun'un geçen yıl kanserden hayatını kaybetmesinin ardından, çocukları Tuğba (11), Esra (13) ve Kürşat (16) ile yaşam mücadalesi vermeye başladı. Devletten yardım almaya başlayan Hasine Karakoyun, Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü çay ocağının işletmesini de 3 yıllığına aldı. Yaklaşık 6 ay çay ocağını işleten Karakoyun'un sözleşmesi, geçen hafta kurumun huzurunu bozduğu iddiasıyla tek taraflı feshedildi. Gözyaşları içinde işini geri istediğini belirten Hasine Karakoyun, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak konuyu yargıya taşıdı.

Eşinin kanserden ölümünün ardından maddi imkânsızlıklar nedeniyle çalışmak zorunda olduğunu belirten Karakoyun, bu yüzden iş başvurusunda bulunduğunu söyledi. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nde 3 yıl sözleşmeli çay ocağı işletmesinin kendisine verildiğini söyleyen Hasine Karakoyun, "6 aydır çalışıyordum. Biraz sıkıntılarım vardı. Bu yüzden İl Müdürü Bengi Efetürk ile görüşmek istedim. Bir aydan beri randevu istiyorum ama talebim her zaman reddedildi ve benimle görüşmek istemediğini söylediler. Benim 3 yetimim var. Kiradayım, hiç kimsem yok. Özel sorunlarım vardı, müdürümle paylaşmak istedim. Görüşmek için tekrar müracaat ettiğimde görüşme talebim yine reddedildi. 11 yaşındaki kızımın önünde sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldım. Hastaneden çıktıktan sonra tekrar işe gitmek istedim. İl Müdürü güvenlikçilere talimat vererek 'Bu bayan buraya gelirse, onu buradan kovun' demiş. Pazartesi günü her zamanki gibi sabah tekrar işime gittim, çayımı demledim. Bir şey olmamış gibi işime devam ettim. Servisimi yaptım. İl Müdür Yardımcısı elimde 3 yıllık sözleşme olmasına rağmen anahtarı benden alarak, beni oradan kovdu" dedi.

'LÜTFEN SESİMİ DUYUN'

50 kuruşa çay satarak geçimini güçlükle sağladığını belirten Karakoyun, "Kirada oturuyoruz, çocuklarımı zorla okutuyorum. Sayın Cumhurbaşkanıma, Valime ve Kaymakamıma sesleniyorum. Lütfen bize el uzatın. Bu yetimlerin annesinin sesini duyun. İş yeri anahtarımı elimden aldılar ve beni herkesin önünde rencide ettiler. Eşim kanserken, tedavisi için 40 bin lira kredi çektim. Maalesef eşimi kurtaramadım. Şu an 3 yetim çocukla tek başımayım. Bayram günü çocuklarıma mercimek çorbası yapan bir anneyim. Lütfen 3 yetim annesinin sesini duyun" diye konuştu.

Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ise Hasine Karakoyun'un personele yönelik uygunsuz tavırlar sergilediği için sözleşmesinin feshedildiğini bildirildi. Karakoyun'un kurumdan yardım aldığı dönemde iş sahibi olabilmesi için çay ocağını kendisine verdiklerini, ihale bedelinin de Valilik bünyesindeki Mikro Kredi Ofisi'nden alması için kendisine yardımcı olunduğunu belirten yetkililer, Karakoyun'un personelle sorunlar yaşamaya başladığını, bu nedenle sözleşmesinin feshedildiğini ifade etti.

