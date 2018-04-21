Çaycuma belediyesinden 23 Nisan koşusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Çaycuma Belediyesi tarafından halk koşusu düzenlendi.

Belediyenin yeni yaptığı koşu yolunda başlayan yarışa katılanlar ırmak kenarı boyunca 3 kilometre koşarak parkurda yarıştılar. Düzenlenen yarışmaya gençler büyük ilgi gösterdi. Etkinlik hakkında bilgi veren Çaycuma Belediye Başkan Vekili Cengiz Gökçe; “Bu yıl 2’incisini düzenleniyoruz. Bundan sonraki yıllarda daha güçlü bir organizasyon ve daha çok katılımcı ile etkinliğimizi düzenlemeyi düşünüyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyor dereceye girenleri tebrik ediyorum” dedi.

Yarışta Dereceye girenlere Belediye Başkan Vekili Cengiz Gökçe,Kent Konseyi Başkanı Berna Çimsalan Özyurt ve Belediye Sosyal İşler Müdürü Veysel Özkan tarafından madalya ve para ödülü verilirken yarışmada birinci Olgun Ünlü, İkinci Gencay Koç, üçüncü ise Emre Şen oldu.