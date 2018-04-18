Çaycuma TSO eski başkanı Sarsık’tan yeni yönetime ziyaret

Çaycuma TSO’nun eski Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Sarsık Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu’nu ve yeni yönetimini ziyaret ederek görevlerinin hayırlı olmasını diledi.

Ziyarette görevi döneminde Çaycuma TSO Başkanı olarak Oda Hizmet Binası ve Çaycuma TSO Fen Lisesi başta olmak üzere yaptıklarını ve takip ettiği konuları yeni yönetimle paylaşan Rifat Sarsık, Çaycuma TSO’nun yeni yönetiminden de bu konularda çalışmalar beklediğini belirtti.

Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu da Rifat Sarsık’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Kendilerine hizmetlerinden ve ziyaretlerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Çaycuma için önemli olan tüm konuların sonuna kadar takipçisi olacağız. Bizlere bir görev yüklediler. Artık bizler de bizden önceki yöneticilerin yaptıklarının daha iyilerini yaparak üzerine eklemek ve çıtayı yükseltmek ve daha yukarılara taşımak durumundayız. Bu kurumsal bir süreçtir, başkanlar yönetime gelir, gider, esas ve devamlı olan kurumdur. Çaycuma TSO Yönetimi olarak Odamızın hizmetlerini daha da ileriye taşıyarak görevimizi yerine getireceğiz” dedi.