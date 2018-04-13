Çaycuma’da

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Türkiye ’de 250 köyde uygulaması başlatılan "Birlikte Üretim Projesi" kapsamında Çaycuma ilçesinde seçilen Adaköy-Şeyhler büyükbaş hayvancılık "Birlikte Üretim Projesi" ile ilgili uygulama hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Toplantıya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Hasan Akçaalan, Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Bilgison Yılmaz, Çaycuma İlçe Müdürü Coşkun Ulutaş ile Köy Muhtarı, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Sut Üreticileri birliği yetkilileri ile üreticiler katıldı. Birlikte üretimin üreticilere sağlayacağı faydalar, uygulama esasları, yapılacaklar hakkında bilgiler verildi.
Üreticilerin görüş ve soruları alındı. Soru cevap ile toplantı sona erdi.
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