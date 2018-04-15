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Çaycuma’da doğa yürüyüşü gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 20:10 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Turizm Haftası etkinliği için Çayır Mağarasına doğa yürüyüşü düzenlendi.Çaycuma Kaymakamlığı, Çaycuma Belediyesi, Çaycuma Meslek Yüksek Okulu, Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi, Halk Eğitim Merkezi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak organizasyonu ile ‘Turizm Haftası’ etkinlikleri kapsamında Çaycuma Çayır Köyü Mağarasına doğa yürüyüşü düzenlendi.Yürüyüşe; Kaymakam Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürü Şendoğan Kaya, SGK Müdürü Hasan Hüseyin Çetinkaya, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Satılmış Çelik, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Naşit Durdubaş, Belediye Sosyal İşler Müdürü Veysel Özkan, SDYV Müdürü Semra Gülboy, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ali Başören, Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Ahmet Koraman ve çok sayıda vatandaş katılımıyla gerçekleşti.Etkinliğe yaklaşık 100 kişi katıldı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Turizm Haftası etkinliği için Çayır Mağarasına doğa yürüyüşü düzenlendi.
Çaycuma Kaymakamlığı, Çaycuma Belediyesi, Çaycuma Meslek Yüksek Okulu, Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi, Halk Eğitim Merkezi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak organizasyonu ile ‘Turizm Haftası’ etkinlikleri kapsamında Çaycuma Çayır Köyü Mağarasına doğa yürüyüşü düzenlendi.
Yürüyüşe; Kaymakam Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürü Şendoğan Kaya, SGK Müdürü Hasan Hüseyin Çetinkaya, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Satılmış Çelik, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Naşit Durdubaş, Belediye Sosyal İşler Müdürü Veysel Özkan, SDYV Müdürü Semra Gülboy, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ali Başören, Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Ahmet Koraman ve çok sayıda vatandaş katılımıyla gerçekleşti.
Etkinliğe yaklaşık 100 kişi katıldı. İlk olarak Çayır Köyü su değirmenini inceleme fırsatı buldu. Yürüyüşü değerlendiren Kaymakam Serkan Keçeli; “ Çayır mağaramız ilçemizin en özel en güzel yerlerinden birisidir. Ama Çaycuma’da yaşayan insanlarımızın birçoğu Çayır Mağarasını bilmiyor. Sayın Valimizin hazırlatmış olduğu proje ile mağara turizme kazandırılacak. Çayır mağaramızı yeniden hayata kazandırmak ve insanları buraya daha çok çekebilmek için projeler oluşturuldu. Bölgeye ışık tutmak ve projeye destek adına Çayır Mağarasını Çaycumalılara tanıtmak için yürüyüş etkinliği düzenledik. Oldukça güzel geçti. Proje hayata geçtiğinde mağaramızın bulunduğu bölge turistlerle, misafirlerle dolu olacağına inanıyorum. Etkinlikte emeği olan herkese teşekkür ediyorum”diye konuştu.
Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı; "Coğrafi, tarihi ve kültürel varlıklarımızı yeniden keşfetmenin merakı içindeyiz. Yıllardır hepimizin bildiği Çayır Mağarasına böyle güzel bir organizasyonla katıldık. Çaycumamız her yönü ile araştırılacak, değerlendirilecek yerlere sahiptir. Bizlerde herkesi buraya davet ediyoruz" dedi.
Çayır Mağarası iyileştirme projesi hakkında bilgi veren İl Genel Meclis Üyesi Halil Gencer; “Bu yürüyüş sayesinde eksikler gördük. Girişte köprüler temizlenecek. Ahşap değirmende buranın doğallığını bozmadan faaliyete geçecek. Parke tuğlalarla yürüyüş yolları yapılacak. Oval kemerler oluşturulacak”dedi.
Yürüyüş sonunda katılımlara ikramlarda bulunuldu. Mağaraya hayran kalan katılımcılar bol bol fotoğraf çektirme imkanı buldu.

Çaycuma’da doğa yürüyüşü gerçekleştirildi

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Çaycuma’da doğa yürüyüşü gerçekleştirildi

Çaycuma’da doğa yürüyüşü gerçekleştirildi
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Çaycuma’da doğa yürüyüşü gerçekleştirildi

Çaycuma’da doğa yürüyüşü gerçekleştirildi
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Çaycuma’da doğa yürüyüşü gerçekleştirildi

Çaycuma’da doğa yürüyüşü gerçekleştirildi
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Çaycuma’da doğa yürüyüşü gerçekleştirildi

Çaycuma’da doğa yürüyüşü gerçekleştirildi
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Çaycuma’da doğa yürüyüşü gerçekleştirildi

Çaycuma’da doğa yürüyüşü gerçekleştirildi
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Çaycuma’da doğa yürüyüşü gerçekleştirildi

Çaycuma’da doğa yürüyüşü gerçekleştirildi
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