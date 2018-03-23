Çaycuma’da “Vatan

Zonguldak (BEÜ) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İbrahim Ethem Öğrenci Yurdu koordinesinde Çaycuma İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu ve ZONDEF Genel Başkanı Gurbet Altay tarafından “İyilik yapmak ve Çanakkale” konularının da işlendiği “Vatan" konulu seminer düzenlendi.

İlçe müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, "Veda hutbesinde Peygamber Efendimiz, ‘Ey nas’ diye başlar. Bütün insanlığı hitabına alır ve orada ‘Adam öldürmeyeceksiniz, insan haklarını ihlal etmeyeceksiniz. Anne babaya itaat edeceksiniz, eşlerinize iyi davranacaksınız.’ diyerek evrensel davranış şekillerini ve sosyal hayatımızı ve özellikle insan haklarına önem verme ilkelerini açıklar” dedi. Müftü Ardaklıoğlu konuşmasının devamında İslam dininin hakka ve hukuka büyük önem verdiğini, dinimizin okuyarak ve anlayarak yaşanması gerektiğini vurguladı. Seminer sonunda öğrencilerin sorularını yanıtlayan Arcaklıoğlu öğrencilere Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Ardından söz alan Zonguldak Dernekleri Federasyonu (ZONDEF) Genel Başkanı Gurbet Altay, Türk Silahlı Kuvvetlieri tarafından Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı zaferi hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi:

"Ordumuz, istikbalimize kast etmek isteyen terör örgütlerine karşı iki ayı geçkin Afrin’de büyük bir mücadele başlatmıştı. Askerlerimiz, Afrin’e girer girmez, bu millet Mehmetçik’in yanında olduğunu her vesile ile ifade etmiştir. Bu millet, yetiştirdiği hayvanları dahi onlara kurban ediyor. Tüm camilerde sabah ve yatsı namazlarının başında ve sonunda askerlerimizin en kısa zamanda oradan zaferle çıkması için dualar ediliyor. Üniversite gençlerimiz, özellikle Kredi Yurtlar Kurumunda kalan gençlerimiz de bu alanda duyarsız kalmadı. Kredi Yurtlar Kurumunda kalan bu gençler, o günden bugüne kadar Mehmetçiklerimizin zaferle, sağ salim yuvalarına dönmesi için Fetih Suresi okudular. Hatm-i şerif indirdiler. Bugün ise bu üniversite öğrencilerimiz, İlçe Müftümüz ile bizleri kabul ederek dua askerleri olduğunu gösterdiler. Sevgili öğrenciler hiçbir şey tesadüf değildir, bizlerin sizinle buluşması zannetmeyin ki tesadüftür. Bizleri sizlerle buluşturan Rabbime hamd olsun. Vatanımızın kıymetini bilelim, Suriye’den gelenleri hâkir görmeyelim. Allah kimseyi vatansız bırakmasın."

Konferans sonunda soru-cevap şeklinde geçen program öğrencilerden birinin okuduğu Kuran-ı Kerim ile son buldu.