Çaycuma'daki köprü faciasında ölenler dualarla anıldı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, 6 Nisan 2012'de meydana gelen köprü faciasının 6'ncı yıl dönümünde ölen 15 kişi, dua ve karanfillerle anıldı.

Çaycuma'da 6 Nisan 2012'de meydana gelen olayda, ilçe girişindeki 252 metrelik Çaycuma Köprüsü’nün 48 metrelik bölümünün çökmesiyle, o sırada köprüden geçen 4 kişi ve içinde 11 kişinin bulunduğu minibüs, alttaki Filyos Çayı’na düştü. Aralarında dönemin Çaycuma Belediye Başkanı Ak Partili Mithat Gülşen’in babası Kemal Gülşen’in (79) de bulunduğu 11 kişinin cenazesine ulaşılırken, 4 kişi ise bulunamadı.

Facianın 6'ncı yıl dönümünde, Çaycuma Belediyesi'nin köprünün girişinde yaptırdığı 6 Nisan Anıtı'nda anma töreni düzenlendi. Törene, Kaymakam Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı CHP'li Bülent Kantarcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen, İlçe Müftüsü Mahut Rauf Arcaklıoğlu, faciada hayatını kaybedenlerin aileleri ve ilçe halkı katıldı. Faciada yaşamını yitirenler için Kuran-ı Kerim ve ilahiler okunduktan sora dua edildi. Ölenlerin yakınlarından bazıları gözyaşlarını tutamadı. Ardından ise protokol üyeleri, Filyos Çayı’na ölenlerin anısına karanfil bıraktı.

Faciada kardeşi Ali Rıza Kaya ve cesedi bulunamayan eşi Necati Azaklıoğlu'nun kaybeden Azime Azaklıoğlu, törende gözyaşlarını tutamadı. Acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu anlatan Azaklıoğlu, şöyle dedi:

"Faciada kardeşim ve eşimin yanı sıra yeğenimi de kaybettim. Bugün 6 yıl oldu ama sanki dün gibi. Acı unutulmaz. Unutulur mu? Ben 7 yaşında babamı, 15 yaşında annemi kaybettim. Hiç yüzüm gülmedi. Şimdi bir kardeşim var, onunla yaşıyoruz. Her yıl törene geliyoruz. Çok üzgünüz. Gelmemeye çalışıyoruz ama duramıyoruz. Acımız tazeleniyor."

Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, faciada hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet ve ailelerine sabır dilediğini söyledi. Çaycuma Belediye Başkanı Nihat Kantarcı da kazanın 6'ncı yıl dönümünde faciada ölenleri rahmetle andıklarını ifade etti. Bu tür kazaların olmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini ifade eden başkan Kantarcı, "Bizim burada diğer amacımız da bir farkındalık yaratarak, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak. Bu acılarımızı unutmadıkça yeni kazaların olmasını önleyeceğiz diye düşünüyorum. Güzel günlerde bir arada olduğumuz gibi, bu günde de Çaycumalılarla bir arada olduk" diye konuştu.