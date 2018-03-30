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Çayeli Belediye Başkanı Atilla Esmen köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 17:54 | Son Güncelleme

Çayeli Belediye Başkanı Atilla Esmen, düzenlemiş olduğu program kapsamında ilçede bulunan köy ve mahalle muhtarları ile sabah kahvaltısında bir araya geldi.Çayeli Muhtarlar Derneği’nde, Çayeli Belediye Başkanı Dr.

Çayeli Belediye Başkanı Atilla Esmen köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Çayeli Belediye Başkanı Atilla Esmen, düzenlemiş olduğu program kapsamında ilçede bulunan köy ve mahalle muhtarları ile sabah kahvaltısında bir araya geldi.
Çayeli Muhtarlar Derneği’nde, Çayeli Belediye Başkanı Dr. Atilla Esmen tarafından düzenlemiş olduğu kahvaltı programı ile ilçedeki köy ve mahalle muhtarları ile bir araya gelerek sabah kahvaltısı yaptı. Programa Başkan Esmen’in yanı sıra İlçe Kaymakamı Oğuz Şenlik’te katıldı. Yoğun katılım ile gerçekleşen programda kaynaşma ortamı ve birlik beraberlik vurgusu yapıldı.
Çayeli Belediye Başkanı Atilla Esmen programda yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemine değindi. Başkan Esmen sözlerine şu şekilde devam etti:
“Öncelikle düzenlemiş olduğumuz programa katılımlarınızdan ötürü teşekkür ediyorum. Bu programı planladığımızda tek amacımızın kaynaşma ortamının sağlanması ve birlik beraberlik ortamının oluşması idi. Görüyorum ki bunu başardık. Bizler sizlerin her daim yanındayız. Ben ve diğer Belde Belediye Başkanlarım ile tek çatı altında çalışıp hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Bu gayretimizin sonuçlarını olumlu bir şekilde aldığımızın inancındayım.’’

Çayeli Belediye Başkanı Atilla Esmen köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Çayeli Belediye Başkanı Atilla Esmen köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

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