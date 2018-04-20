Çayeli Belediyesi ilçede Kuran Kursu’nda okuyan öğrencileri Çanakkale’ye gönderdi

Çayeli Belediyesi, Sosyal ve Kültürel faaliyetleri kapsamında düzenlemiş olduğu program ile ilçede ilki gerçekleştirerek Kuran Kursları’nda okuyan öğrencileri Çanakkale gezisine gönderdi.

Belediye, ilçede bulunan Kuran Kursları’ndaki öğrencileri tarihe yolculuk adına Çanakkale gezisine gönderirken, ilçe merkezinden hareket eden 45 kişilik otobüs dualar eşliğinde yola çıktı. Seyahat öncesinde Çayeli İlçe Müftüsü Mehmet Uzun, programın düzenlenmesinde öncülüğü ve katkısı bulunan Belediye Başkanı Dr. Atilla Esmen ile ekibine öğrenciler teşekkür etti.