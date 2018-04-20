Çayeli Belediyesi ilçede Kuran Kursu’nda okuyan öğrencileri Çanakkale’ye gönderdi

Çayeli Belediyesi, Sosyal ve Kültürel faaliyetleri kapsamında düzenlemiş olduğu program ile ilçede ilki gerçekleştirerek Kuran Kursları’nda okuyan öğrencileri Çanakkale gezisine gönderdi.
Belediye, ilçede bulunan Kuran Kursları’ndaki öğrencileri tarihe yolculuk adına Çanakkale gezisine gönderirken, ilçe merkezinden hareket eden 45 kişilik otobüs dualar eşliğinde yola çıktı. Seyahat öncesinde Çayeli İlçe Müftüsü Mehmet Uzun, programın düzenlenmesinde öncülüğü ve katkısı bulunan Belediye Başkanı Dr. Atilla Esmen ile ekibine öğrenciler teşekkür etti.
DJ Avicii ölü bulundu!
Kılıçdaroğlu 24 Haziran erken seçiminde aday olmayacak! İşte ankette öne çıkan isimler
24 Haziran erken seçim kararı sonrası hangi parti, ne kadar Hazine yardımı alacak?
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'
Meral Akşener, 'İYİ Parti 24 Haziran erken seçiminde olacak mı?' tartışmalarına tepki gösterdi
Hepimizi kandırıyorlar: WhatsApp kullanıcılarına büyük tuzak!
ABD'li 66 senatör Erdoğan'a mektup gönderdi, 'yaptırım' isteyenler var
Zina yaptı deyip sokak ortasında kırbaçladılar!
24 Haziran 2018 seçiminde cumhurbaşkanlığına kimler aday oldu?
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti
15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Samsung Galaxy S10'da büyük eksik
Okuyucu Yorumları 0 yorum