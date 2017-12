Çaygören Barajı'nda suların çekilmesi

BALIKESİR (AA) - Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Çaygören Barajı'nın suyunun yılın bu dönemlerinde azaldığını belirterek, "Şubat ve mart dönemlerinden başlayarak haziran ve temmuz aylarına kadar su tutar ve en yüksek seviyesine ulaşır. Bu her yıl olan bir durum. Yani barajımız kurumadı." dedi.

Yavaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çaygören Barajı'nın 17 milyon metreküp su barındıran ve bir ucundan diğer ucuna 10 kilometre olan Güney Marmara'daki sayılı büyük barajlardan olduğunu belirtti.

Barajın 1970 yılında tarımsal sulama ve su taşkınlarını önleme amacıyla yapıldığını vurgulayan Ekrem Yavaş, şunları kaydetti:

"Çaygören Barajı'nın yılın bu zamanlarında suyu azalır. Şubat ve mart dönemlerinden başlayarak haziran ve temmuz aylarına kadar su tutar ve en yüksek seviyesine ulaşır. En derin noktası 35 metre olmakla beraber en sığ yeri 2 metre civarı olur. Ancak bu aylarda barajın suları her yıl olduğu gibi düşük seviyede. Hatta mahalleli sular çekilince alüvyonlu araziye silajlık mısır eker. Bu mısır biçildikten sonra hayvanlar otlamaya bırakılır yani mera olarak kullanılır. Bu her yıl olan bir durum. Yani barajımız kurumadı. Hatta şöyle izah edeyim; barajımızda şu an elektrik üretimi söz konusu. Sındırgı ve Bigadiç buranın elektriğinden faydalanıyor. 4,5 megavatlık bir enerji üretiliyor. Bu barajda yılın sadece 2 ayı elektrik üretilmez. Yani şu an elektrik üretimi olduğuna göre barajda su sıkıntısı yok."