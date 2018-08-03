HABER

Çayı en iyi demlemek için yarıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 12:10 | Son Güncelleme

RİZE’de Çay, Turizm ve Yaz Sporları Festivali kapsamında çay demleme, eşleşme ve sunum yarışmaları düzelendi.

Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)- RİZE’de Çay, Turizm ve Yaz Sporları Festivali kapsamında çay demleme, eşleşme ve sunum yarışmaları düzelendi.

Rize Belediyesi’nin 29'uncusunu düzenlediği Uluslararası Rize Çay, Turizm ve Yaz Sporları Festivali başladı. Etkinlik kapsamında Ziraat Çay Bahçesi’nde çay demleme, eşleşme ve sunum yarışmaları da gerçekleştirildi. Rize Ticaret Borsası organizesinde düzenlenen yarışmada en iyi çay demleyen, sunum yapan ve çayın yanına en iyi eşleştirme yapanlar yarıştı.

Jüri üyelerinin yaptıkları değerlendirmede, 'Sunum' kategorisinde; Muhammet Yılmaz birinci, Özlem Okur ikinci, Esra Altınsu üçüncü oldu. 'Eşleşme' kategorisinde; Gülşen Semiz birinciliği, Sibel Memişoğlu ikinciliği, Aykut Savaş da üçüncülüğü elde etti. 'Çay demleme'de ise, Gülhanım Delihasan birinci, Aykut Savaş ikinci, Şeydanur Çepni de üçüncü oldu. Yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi.

PARTNERBu kadarına da pes! Yok böyle ilanBu kadarına da pes! Yok böyle ilan
Kırmacı: Cep telefonundan sorgulama ile kurbanlıklar güvenle alınabilirKırmacı: Cep telefonundan sorgulama ile kurbanlıklar güvenle alınabilir
Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılacak? Adım adım e-devlet ile bedellik askerlik başvuru kılavuzu Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılacak? Adım adım e-devlet ile bedellik askerlik başvuru kılavuzu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Meclis'te HDP'ye büyük şok

Meclis'te HDP'ye büyük şok

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

İYİ Partili isimden Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın çarpışmasıyla ilgili gündem yaratacak tweet!

İYİ Partili isimden Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın çarpışmasıyla ilgili gündem yaratacak tweet!

Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılacak? Adım adım e-devlet ile bedellik askerlik başvuru kılavuzu

Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılacak? Adım adım e-devlet ile bedellik askerlik başvuru kılavuzu

Konya'daki sapık şeyh hakkında iğrenç bir detay daha!

Konya'daki sapık şeyh hakkında iğrenç bir detay daha!

Bedelli askerlik başvuru kılavuzu yayınlandı!

Bedelli askerlik başvuru kılavuzu yayınlandı!

Erdoğan, minik kızın gözyaşlarını görünce aracını durdurdu

Erdoğan, minik kızın gözyaşlarını görünce aracını durdurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.