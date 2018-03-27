Çaykur'da mevsimlik işçiler 180 gün çalışacak

İSTANBUL (AA) - Çaykur ile Öz Gıda İş Sendikası arasında imzalanan ek protokol ile 9 bin 500 mevsimlik işçinin çalışma süreleri, 120 günden 180 güne çıkartıldı.

Protokol, görüşmelerin ardından Çaykur İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin ve Kamu İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri Erhan Polat tarafından imzalandı.

İmzalanan protokolle Çaykur'daki mevsimlik işçilerin çalışma süreleri 6 aya çıkartıldı.

Çaykur Genel Müdürü Sütlüoğlu, protokolün Türkiye'ye, Çaykur'a, bölgeye ve işçilere hayırlı olması temennisinde bulunurken, "Bu şekilde işçilerimize çok önemli bir ek avantaj, bir imkan sağlamış oluyoruz." dedi.

- "Tarihi bir anlaşmaya imza attık"

Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin de 2007 yılında mevsimlik işçilere verdikleri sözü tuttuklarını belirtirken, şöyle konuştu:

"Bugün bir anlamda tarihi bir anlaşmaya imza attık. Öz Gıda İş Sendikası olarak 2007 yılı sonunda Çaykur'da başladığımız örgütlenme faaliyetinde arkadaşlarımıza o gün bir söz vermiştik. '5620 sayısı yasada azami süre olarak belirtilen 5 ay 29 güne kadar sizi çalıştırmak hedefimiz olacak.' demiştik. Bu yıl içinde Cumhurbaşkanımızın iradeleriyle yapılan taşeron ve mevsimlik geçici işçilerle ilgili devrim niteliğinde değişiklik yapıldı. O kapsamda mevsimlik ve geçici işçilerin çalışma süreleri 9 ay 29 güne kadar uzatıldı. Hedefimiz her zaman şuydu; işçi arkadaşlarımıza nasıl daha fazla imkan sağlayabiliriz. Bunu yaparken birinci önceliğimiz çayımızı ve Çaykur'umuzu daha güvenli geleceği taşımak oldu."