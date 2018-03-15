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Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 09:40 | Son Güncelleme

KUDAKA tarafından Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında açıklama yapıldı.Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:“2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu E Cetvelinin 17.

KUDAKA tarafından Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
“2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu E Cetvelinin 17. maddesi Kalkınma Bakanlığı bütçesinin ilgili ödeneğinin, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına, kalkınma ajanslarına, kamu yararına çalışan dernek ve vakıflara, üniversitelere, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, il özel idarelerine, belediyelere ve mahalli idare birliklerine CMDP için anılan her bir kurum ve kuruluş tarafından açılacak özel hesap aracılığıyla kullandırılmasını, bu ödenekten verilecek hibe ve desteklerin türleri, sınırları, şartları, kapsamı, kullanımı, harcanması ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kalkınma Bakanının yetkili olduğunu düzenlemiştir.
Söz konusu Usul ve Esaslar uyarınca Erzurum ili de program kapsamında bulunmaktadır. Bu kapsamda programa yeni alınacak projelere ilişkin tanımlanan süreçler çerçevesinde aşağıdaki öncelik alanları ve proje konularına uygun proje fikirleri olan kurum ve kuruluşların başvurularının Ajansımızca yapılacak ön değerlendirme sonrasında Kalkınma Bakanlığı’na en geç 11 Mayıs 2018 tarihine kadar iletilmesi gerekmektedir.
Bu nedenle yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından Proje Bilgi Formları kullanılarak yapılacak başvuruların en geç 02 Mayıs 2018 saat 18:00´a kadar Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’na resmi yazı ile iletilmesi gerekmektedir.”

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