Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), "Bahar ve Kapanış Konseri" düzenleyecek.

ÇDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, orkestra şefi Murat Göktaş yönetiminde gerçekleştirilecek konserde, Tuncay Kayış ve kızı Melodi Kayış, solist olarak görev yapacak.

Tuncay Kayış'ın kurucusu olduğu "Golden Trombon" grubunun, program boyunca ÇDSO'ya eşlik edeceği konserde, My Way, Love, Pervane ve Memleketim gibi popüler şarkılar müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Konser, yarın saat 20.00'de Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

