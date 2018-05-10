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ÇDSO'dan "Bahar ve Kapanış Konseri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 10:32 | Son Güncelleme

Orkestra şefi Murat Göktaş'ın yöneteceği konserde, Tuncay Kayış ve kızı Melodi Kayış solist olarak görev alacak

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), "Bahar ve Kapanış Konseri" düzenleyecek.

ÇDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, orkestra şefi Murat Göktaş yönetiminde gerçekleştirilecek konserde, Tuncay Kayış ve kızı Melodi Kayış, solist olarak görev yapacak.

Tuncay Kayış'ın kurucusu olduğu "Golden Trombon" grubunun, program boyunca ÇDSO'ya eşlik edeceği konserde, My Way, Love, Pervane ve Memleketim gibi popüler şarkılar müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Konser, yarın saat 20.00'de Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

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