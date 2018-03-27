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ÇDSO'dan klasik müzik konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 13:26 | Son Güncelleme

ÇDSO'dan klasik müzik konseri

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) klasik müzik konseri verecek.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda 30 Mart Cuma saat 20.00'de düzenlenecek konseri, şef Lorenzo Castriota Skanderbeg yönetecek.

Konserde viyolonsel Dorukhan Doruk solist olarak yer alacak ve Robert Schumann'ın "Viyolonsel Konçertosu'nu seslendirecek.

Programın ikinci yarısında ise Cesar Franck'ın "Senfoni re minör" eseri Adanalı sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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