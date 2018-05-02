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ÇDSO'dan klasik müzik konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 15:04 | Son Güncelleme

ÇDSO'dan klasik müzik konseri

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), klasik müzik konseri verecek.

Anna Agathonos, Metthew Pena, Melih Tepretmez ve Görkem Ezgi Yıldırım'ın solist olarak yer alacağı konsere Ankara Devlet Çoksesli Korosu da katılacak.

Konserde, Beethoven’nın “9. Senfonisi”, orkestra şefi Rengim Gökmen yönetiminde seslendirilecek.

Konser, 4 Mayıs saat 20.00’de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu’nda izlenebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
adana ÇDSO Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası

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