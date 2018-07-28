* Mustafa Ceceli, eski eşi Sinem Gedik'in 'iftira' ve 'suç uydurma' suçlarından yargılanmasını istedi

Haber: Hayati ARIGAN / İstanbul (DHA)

Şarkıcı Mustafa Ceceli kendisini 'özel hayatın gizliğini ihlal' suçundan savcılığa şikayet eden eski eşi Sinem Gedik hakkında 'iftira' ve 'suç uydurma' suçlarını işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Mustafa Ceceli, internet sitesinde yer alan mail adresine bir yıl önce ilk ihbar mailini şarkıcı İntizar'ın yeğenin attığını öne sürdü.

Mustafa Ceceli geçtiğimiz 24 Mayıs'ta İstanbul 2 Aile Mahkemesi'nde Sinem Gedik ile anlaşmalı olarak boşandı. Boşanma protokolüyle çiftin çocuklarının velayeti annede kaldı. Ceceli 3 Temmuz'da İstanbul Aile Mahkemesi'ne oğlunun velayetini almak için dava açtı. Davanın ardından Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar'ın görüntüleri internette yayıldı. Görüntüleri Mustafa Ceceli'nin verdiğini ileri süren Sinem Gedik eski eşi ve 2011 yılından beri oturduğu evinin alarm ve güvenlik şirketi hakkında özel hayatın gizliliği ihlal suçundan savcılığa şikayet etti. Mustafa Ceceli de eski eşi Sinem Gedik hakkında avukatı aracılığıyla 'suç uydurmak' ve 'iftira' suçlarından yargılanması için savcılığa başvurdu.