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Çeçenistan’da kiliseye saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 19:01 | Son Güncelleme

Grozni'de kiliseye yapılan saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti - Cemaati rehin almaya çalışan 4 silahlı saldırgan güvenlik güçlerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Grozni’de bir kiliseye gerçekleştirilen saldırıda 2’si polis, 1’i cemaatten 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güvenlik güçlerinden yapılan açıklamaya göre, 4 silahlı saldırgan Grozni şehir merkezinde bulunan Aziz Mihail Kilisesi’nde cemaati rehin almaya çalıştı.

Saldırıda kiliseyi korumakla görevli 2 polis ile cemaatten 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Yapılan operasyonla saldırganlar etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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3 ölü Çeçenistan Çeçenistan Devlet Başkanı Ramzan Kadirov Kiliseye saldırı

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