Çeçenistan’da kiliseye saldırı

Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Grozni’de bir kiliseye gerçekleştirilen saldırıda 2’si polis, 1’i cemaatten 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Güvenlik güçlerinden yapılan açıklamaya göre, 4 silahlı saldırgan Grozni şehir merkezinde bulunan Aziz Mihail Kilisesi’nde cemaati rehin almaya çalıştı.
Saldırıda kiliseyi korumakla görevli 2 polis ile cemaatten 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
Yapılan operasyonla saldırganlar etkisiz hale getirildi.
Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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