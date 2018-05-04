ÇED raporu yargıya taşınan taş ocağında keşif yapıldı

Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)- ARTVİN’in Şavşat ilçesi Çağlayan Vadisi’nde ve Şenocak köyünde yapılması planlanan, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Rize İdare Mahkemesi'ne başvuru yapılan taş ocağında bilirkişi keşfi yapıldı. Dava konusu alanlarda keşif yapan heyet, proje alanını gezerek yörede oturan köylüleri dinledi.

Şavşat'ın Çağlayan Vadisi ve Şenocak köyünde yapılması planlanan ve 7 köyü etkileyeceği öne sürülen taş ocağına ilişkin ÇED olumlu raporunun onaylanmasına yöre sakinleri ve çevrecilerden tepki geldi. Tepebaşı Köyü Kalkındırma ve Yardımlaşma Kültür ve Turizm Derneği, Meydancık Yöresi Köyleri Kalkındırma, Dayanışma, Kültür ve Turizm Derneği ile çevredeki 7 köyden 129 kişinin vekaletiyle ÇED olumlu raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Rize İdare Mahkemesi'ne başvuruldu.

HEYET KEŞFİ TAMAMLADI

Taş ocağı açılması planlanan alanlarda bugün Rize İdari Mahkemesi bilirkişi heyeti keşif yaptı. İlk keşif yapılan Çağlayan Vadisi'nde jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı. Dava konusu alanı gezerek incelemede bulunan heyet, daha sonra avukat Bedretttin Kalın ile yörede oturan köylüleri dinledi, not aldı. Heyeti dinlemek ve savunma yapmak için taş ocağı yanında toplanan vatandaşlar da köylerinde taş ocaklarını istemediklerini ifade etti. Heyet daha sonra ilçeye bağlı Şenocak köyüne giderek, bölgede yapılması düşünülen taş ocağı alanında keşifte bulundu. Bazı köylüleri de dinleyen heyet, inceleme ve keşif sonrası bölgeden ayrıldı.