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ÇED toplantısı için gelenler mahalleye sokulmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 11:46 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bergama ilçesinin kırsal Hacıhamzalar Mahallesi'nde faaliyet gösteren taş ocağının kapasite arttırımı için, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusunda bulunan firma, mahallede halkın katılım toplantısı yapmak istedi.

ÇED toplantısı için gelenler mahalleye sokulmadı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bergama ilçesinin kırsal Hacıhamzalar Mahallesi'nde faaliyet gösteren taş ocağının kapasite arttırımı için, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusunda bulunan firma, mahallede halkın katılım toplantısı yapmak istedi. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu mahalle sakinleri, yetkililerin mahalleye girişine izin vermedi. Vatandaşlara destek veren Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, "Kozak artık bu konuda doyma noktasına geldi. Her türlü kapasite artışı, yeni ocaklar bu bölgede ekolojik dengeyi onarılamayacak şekilde yok edecek" diye konuştu.
Bergama'nın Kozak Yaylası'ndaki kırsal Hacıhamzalar Mahallesi'nde taş ocağı işleten bir firma, kapasite artışı için ÇED başvurusunda bulundu. Firma yetkilileri ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, halkın katılım toplantısı için, dün (salı) mahalleye gitti. Ancak mahallede yaşayan kadınlar, çevreciler ve CHP'li Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, yetkilerin mahallede halkın katılım toplantısı yapmasına izin vermedi. Bir süre vatandaşları ikna etmeye çalışan yetkililer, sonuç alamayınca toplantı yapmadan mahalleden ayrılmak zorunda kaldı.
Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, bölgedeki ocağın varlığından ve çalışmasından dolayı vatandaşların rahatsız olduğunu belirtti. Bu ocağın yerleşim yerlerine çok yakın olduğunu, oradaki toz ve patlama ile oluşan sarsıntıların halkı olumsuz şekilde etkilediğini aktaran Gönenç, "Ayrıca orada çok ciddi bir doğa tahribatına da yol açtı. Artık Kozak bu konuda doyum noktasına geldi. Her türlü kapasite artışı, yeni ocaklar bu bölgede ekolojik dengeyi onarılamayacak şekilde yok edecek. O nedenle köylüler de tepkili. Gelen yetkilileri hep birlikte köye sokmadık. ÇED toplantısının yapılmadığı, halkın bu bilgilendirmeyi istemediğine dair rapor tutuldu. Ve yetkililer ayrıldı" diye konuştu.
18 KAT ARTIŞ TALEBİ
Bergama Çevre Platformu Sözcüsü Erol Engel ise Kozak'ta vahşi madenciliğe izin vermeyeceklerini belirtti. Firmanın bölgede varolan ocağın kapasitesini 18 kat arttırmak istediğini açıklayan Engel, halkın bu bölgede artış taş ocağı istemediğini söyledi. Ocakların tarım alanlarını tahrip ettiğini ve çam fıstıklarının artık ürün vermediğini kaydeden Erol Engel, "Kozak talan ediliyor. Sağlıklı çevrede yaşama hakkımızı sonuna kadar savunacağız" dedi.

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