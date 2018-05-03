ARTVİN (AA) - HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Dünyanın büyük kanyonları arasında yer alan Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu, doğal yapısıyla hayranlık uyandırıyor. Ardanuç ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki kanyon, içerisine doğru ilerledikçe ilginç manzaralarıyla dikkati çekiyor. Kanyon, 500 metre uzunluğu ve 70 metre genişliğiyle dünyada sayılı kanyonlar arasında yer alıyor. Cehennem Deresi Kanyonu, taşlı ve dik patikalarının yanı sıra tek kişinin bile zor sığacağı yollardan geçilerek gezilebiliyor. İlkbaharda yeşile bürünen kanyonu gezmek için ilçeye gelen yerli ve yabancı turistler, kanyonun zirvesine kadar yürüyüş yapma imkanı buluyor. Artvin Valiliğince düzenlenen etkinliklerde milli dağcıların da tırmanış yaptığı kanyonun çevresine inşa edilecek sosyal tesisler ve cam köprü ile cazibesini artırması hedefleniyor. - "Dünyanın ikinci en uzun cam köprüsünü yapacağız" İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cehennem Deresi Kanyonu'nun Ardanuç, Artvin ve bölge turizmi açısından önemli bir yere sahip olduğunun altını çizdi.

Kanyonun turizme hizmet noktasında iyileştirilmesi ve insanların daha çok istifade edebilmesi için bir dizi çalışma başlattıklarını belirten Gümüş, "Hazırlanan proje sayesinde kanyonda sosyal tesisler, kafeteryalar gibi insanların daha çok zaman geçirebileceği alanlar yapacağız." dedi. Kanyona cam köprü yapılacağını ifade eden Gümüş, yatırım programına alınan cam köprü projesine ait ödeneğin hazır olduğunu söyledi. Cam köprünün inşasına bu yıl içinde başlanmasının planlandığını dile getiren Gümüş, çalışmaların ise yaklaşık 1,5 yıl süreceğini tahmin ettiklerini vurguladı. Gümüş, "Japonya'dan sonra dünyanın ikinci en uzun cam köprüsünü Cehennem Deresi Kanyonu'na yapacağız. 83 metre uzunluğunda 2,5 metre genişliğinde tamamen camdan yapılacak köprü, bağlantı noktalarına çelik halatlarla monte edilecek. Bu proje sayesinde derinliği yaklaşık 180 metre olan kanyonun cazibesi daha da artacak." diye konuştu. Gümüş, 1. derece doğal sit alanı olan kanyonun yakın zamanda tabiat parkı unvanına kavuşacağını dile getirdi.