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Cehennem Deresi Kanyonu'nda "büyüleyen" yolculuk

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 11:11 | Son Güncelleme

Dünyanın büyük kanyonları arasında bulunan Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu, doğal yapısıyla ziyaretçilerini adeta büyülüyor - Artvin Kültür ve Turizm Müdürü Gümüş: - "Japonya'dan sonra dünyanın ikinci en uzun cam köprüsünü Cehennem Deresi Kanyonu'na yapacağız" - "83 metre uzunluğunda, 2,5 metre genişliğinde tamamen camdan yapılacak köprü, bağlantı noktalarına çelik halatlarla monte edilecek" - "Bu proje sayesinde derinliği yaklaşık 180 metre olan kanyonun cazibesi daha da artacak" - Ziyaretçilerden Serhat Kısa: - "Burası mucize gibi bir yer" - "İnsanların buradaki doğal zenginliği mutlaka bir defa görmesini isterim"

ARTVİN (AA) - HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Dünyanın büyük kanyonları arasında yer alan Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu, doğal yapısıyla hayranlık uyandırıyor.

Ardanuç ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki kanyon, içerisine doğru ilerledikçe ilginç manzaralarıyla dikkati çekiyor.

Kanyon, 500 metre uzunluğu ve 70 metre genişliğiyle dünyada sayılı kanyonlar arasında yer alıyor.

Cehennem Deresi Kanyonu, taşlı ve dik patikalarının yanı sıra tek kişinin bile zor sığacağı yollardan geçilerek gezilebiliyor.

İlkbaharda yeşile bürünen kanyonu gezmek için ilçeye gelen yerli ve yabancı turistler, kanyonun zirvesine kadar yürüyüş yapma imkanı buluyor.

Artvin Valiliğince düzenlenen etkinliklerde milli dağcıların da tırmanış yaptığı kanyonun çevresine inşa edilecek sosyal tesisler ve cam köprü ile cazibesini artırması hedefleniyor.

- "Dünyanın ikinci en uzun cam köprüsünü yapacağız"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cehennem Deresi Kanyonu'nun Ardanuç, Artvin ve bölge turizmi açısından önemli bir yere sahip olduğunun altını çizdi.

Kanyonun turizme hizmet noktasında iyileştirilmesi ve insanların daha çok istifade edebilmesi için bir dizi çalışma başlattıklarını belirten Gümüş, "Hazırlanan proje sayesinde kanyonda sosyal tesisler, kafeteryalar gibi insanların daha çok zaman geçirebileceği alanlar yapacağız." dedi.

Kanyona cam köprü yapılacağını ifade eden Gümüş, yatırım programına alınan cam köprü projesine ait ödeneğin hazır olduğunu söyledi.

Cam köprünün inşasına bu yıl içinde başlanmasının planlandığını dile getiren Gümüş, çalışmaların ise yaklaşık 1,5 yıl süreceğini tahmin ettiklerini vurguladı.

Gümüş, "Japonya'dan sonra dünyanın ikinci en uzun cam köprüsünü Cehennem Deresi Kanyonu'na yapacağız. 83 metre uzunluğunda 2,5 metre genişliğinde tamamen camdan yapılacak köprü, bağlantı noktalarına çelik halatlarla monte edilecek. Bu proje sayesinde derinliği yaklaşık 180 metre olan kanyonun cazibesi daha da artacak." diye konuştu.

Gümüş, 1. derece doğal sit alanı olan kanyonun yakın zamanda tabiat parkı unvanına kavuşacağını dile getirdi.

- "Burası mucize gibi bir yer"

Kanyonu ziyaret eden Serhat Kısa, kentin doğal güzellikler açısından çok zengin olduğunu söyledi.

İkinci kez ziyaret etmesine rağmen çok etkilendiğini belirten Kısa, "Tarihi kalıntılar, mağaralar ve doğa biçimi çok farklı. Burası mucize gibi bir yer. İnsanların buradaki doğal zenginliği mutlaka bir defa görmesini isterim." diye konuştu.

Sinan Sancak ise Artvinli olmasına rağmen kanyona ilk defa gelme fırsatı bulduğunu anlatarak, kanyonu çok beğendiğini vurguladı.

Yöredeki ender yerlerden birinin de Cehennem Deresi Kanyonu olduğuna işaret eden Sancak, "Buraya ilçelerden, il dışından gelen insanlar olduğunu biliyoruz. Kanyon, yeni yeni tanınmaya başlanan ve daha çok keşfedilmesi gereken bir yer." dedi.

Arkadaşları ile Yusufeli ilçesinden kanyona yürüyüşe gelen Mustafa Kuyucuk da doğanın farklı güzelliklerini görme fırsatı bulduklarını söyledi.

Kuyucuk, turizm açısından buranın daha çok tanıtılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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