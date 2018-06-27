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Son dakika! Cehennem Melekleri, Sarallar ve Beşoklara operasyon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 08:07 | Son Güncelleme

İzmir'in Çeşme ilçesi merkezli 7 ilde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 35 kişi gözaltına alındı. Operasyonun, organize suç örgütleri 'Sarallar' ve 'Beşok' grubu ile uluslararası motosiklet kulübü 'Hells Angels'e (Cehennem Melekleri) yönelik yapıldığı öğrenildi.

Bir süredir Türkiye'nin turizm cennetlerinden Çeşme başta olmak üzere farklı illerde faaliyet gösteren organize suç örgütlerine karşı İzmir Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaptı. Çalışma sırasında, 3 grubun ortak hareket ettikleri saptandı.

Suç gruplarına yönelik araştırmanın tamamlanmasıyla sabah saatlerinde İzmir başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, Muğla, Artvin ve Trabzon'da operasyon yapıldı. 50 kişiye yönelik operasyonda, şu ana kadara 35 kişi gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA TABANCA VE MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınanlar arasında 'Sarallar'ın liderlerinden İ. Saral ile 'Hells Angels' Motosiklet Kulübü Başkanı N. Arabacı'nın da bulunduğu açıklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, kalaşnikof tüfek, 15 tabanca, çok sayıda mermi ve fişek ile çelik yelek ele geçirildi.

Şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu, örgüt yönettiği, örgüt üyeliği yaptığı, organize suç örgütü olarak kasten yaralama, gasp, birden fazla kişiyle darp, tehdit, ihaleye fesat karıştırmak, eğlence mekanlarında illegal olarak otopark işletme, vale ve güvenlik hizmeti ile haksız kazanç elde ettiği kaydedildi.

ÇATIŞMA ÇIKMIŞTI

Öte yandan Çeşme'de, 2016 yılının Mayıs ayında, yapımı sürdürülen otelin ve eğlence mekanının inşaatında 'Sarallar Grubu' üyeleriyle farklı kişiler arasında kalaşnikoflu çatışma çıkmış, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.

DHA

İzmir'de büyük operasyon!

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İzmir'in Çeşme ilçesi merkezli 7 ilde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 35 kişi gözaltına alındı. Operasyonun, organize suç örgütleri 'Sarallar' ve 'Beşok' grubu ile uluslararası motosiklet kulübü 'Hells Angels'e (Cehennem Melekleri) yönelik yapıldığı öğrenildi.
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Bir süredir Türkiye'nin turizm cennetlerinden Çeşme başta olmak üzere farklı illerde faaliyet gösteren organize suç örgütlerine karşı İzmir Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaptı. Çalışma sırasında, 3 grubun ortak hareket ettikleri saptandı.
3 / 14

Suç gruplarına yönelik araştırmanın tamamlanmasıyla sabah saatlerinde İzmir başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, Muğla, Artvin ve Trabzon'da operasyon yapıldı. 50 kişiye yönelik operasyonda, şu ana kadara 35 kişi gözaltına alındı.
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Gözaltına alınanlar arasında 'Sarallar'ın liderlerinden İ. Saral ile 'Hells Angels' Motosiklet Kulübü Başkanı N. Arabacı'nın da bulunduğu açıklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, kalaşnikof tüfek, 15 tabanca, çok sayıda mermi ve fişek ile çelik yelek ele geçirildi.
5 / 14

Şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu, örgüt yönettiği, örgüt üyeliği yaptığı, organize suç örgütü olarak kasten yaralama, gasp, birden fazla kişiyle darp, tehdit, ihaleye fesat karıştırmak, eğlence mekanlarında illegal olarak otopark işletme, vale ve güvenlik hizmeti ile haksız kazanç elde ettiği kaydedildi.
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Öte yandan Çeşme'de, 2016 yılının Mayıs ayında, yapımı sürdürülen otelin ve eğlence mekanının inşaatında 'Sarallar Grubu' üyeleriyle farklı kişiler arasında kalaşnikoflu çatışma çıkmış, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Sarallar izmir Çeşme gözaltı operasyon

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Asker kaçağı pekmeze ne zaman sıra gelecek
@mah6bsddn4 Kardeşim Pekmez'e sıra gelmez O Kendini Sağlama Aldı Sırtını AKP'ye dayadı. AKP Başta olduğu Sürece Oda Dışarıda Hüküm Sürer Böyle
ezin geçin, hiç bir illegal çete kurum yada kuruluş Türkiye Cumhuriyeti Devletinin üstünde olamaz. biat edecekler.
Fazla gaza geldin yarın serbest kalacaklar adli kontrol adı altında.. Mafya kollanır oldu son yıllarda, boş hayallere kapılmA
Artık çete-mafyamı kaldı? Mafyacılık oynayanları da toplayın böyle
dövlet çalişiiy
@shady1989 sedat için çalişmiyir
bu sarallarda neymiş arkadaş al al bitmiyo her şehirde heryerde orgütlenmişler ben anlamadım bu işi
izmir chpnin elinde saglam bir temizligi zaten hakediyordu iyi oldu .
bence bunları sedat pekerin önünü açmak için yapıyorlar yoksa sedat pekeri de alırlardı içeri..göz göre göre insanları ölümle tehdit ediyor ama ne yargı ne emniyet işlem yapıyor..
lüzumsuz insanların bu dünyada olabilecegi tek iş budur
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