Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Birleşmiş Milletler (BM) gözlemcisi için "Cehenneme kadar yolu var." ifadesini kullandı.
Channel News Asia'da yer alan habere göre, Duterte, BM gözlemcisi Diego Garcia'nın Filipinler'de yargı bağımsızlığının tehlike altında olduğu yorumu yapmasına sert tepki gösterdi.
Kimsenin ülkesinin içişlerine karışmamasını isteyen Duterte, "Garcia'nın pozisyonunu tanımıyorum. Birileri ona içişlerimize karışmamasını söylesin. Cehenneme kadar yolu var." dedi.
Garcia dün, Duterte'nin yaptığı açıklamalarla tüm yargı mensuplarını etki altına aldığını iddia etmişti.
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