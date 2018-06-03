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"Cehenneme kadar yolu var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 18:47 | Son Güncelleme

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, BM gözlemcisine sert tepki gösterdi

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Birleşmiş Milletler (BM) gözlemcisi için "Cehenneme kadar yolu var." ifadesini kullandı.

Channel News Asia'da yer alan habere göre, Duterte, BM gözlemcisi Diego Garcia'nın Filipinler'de yargı bağımsızlığının tehlike altında olduğu yorumu yapmasına sert tepki gösterdi.

Kimsenin ülkesinin içişlerine karışmamasını isteyen Duterte, "Garcia'nın pozisyonunu tanımıyorum. Birileri ona içişlerimize karışmamasını söylesin. Cehenneme kadar yolu var." dedi.

Garcia dün, Duterte'nin yaptığı açıklamalarla tüm yargı mensuplarını etki altına aldığını iddia etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
BM gözlemcisi Filipinler Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte

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