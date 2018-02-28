"Çehov Kabare" oyununun gala gösterimi yapıldı

İSTANBUL (AA) - Rus tiyatro ve modern kısa öykü yazarı Anton Çehov'un kısa oyunlarından oluşan "Çehov Kabare" tiyatroseverlerle buluştu.
Sahnedeki 50. yılını kutlayan Erhan Yazıcıoğlu ile 35. yılını kutlayan Volkan Severcan'ın rol aldığı oyunun gala gösterimi Maslak'taki Massk Sahne'de gerçekleştirildi.
Tiyatro Sahnekarlar'ın sahneye koyduğu eserde, Çehov'un "Sayfiyede Yaz", "Ayı", "Tütünün Zararları" ve "Teklif" adlı kısa oyunları sergilendi.
Bora Severcan'ın uyarlayıp yönettiği ayrıca Çehov'u canlandırdığı oyunda, Melda Gür ile Murat Kodallı da rol aldı.
Bir şey yapamamanın çaresizliği içerisinde kalmış insanların acıklı güldürüsünün ele alındığı iki perdelik oyunun müzikleri, besteci ve orkestra şefi Murat Kodallı tarafından besteledi. Oyunun dekorunu Candan Tuna, kostümlerini Melda Gür, ışık tasarımını ise Yüksel Aymaz hazırladı.
Çok sayıda tiyatro ve dizi oyuncusunun katıldığı gala gösteriminin ardından Yazıcıoğlu ile Severcan için sahneye kutlama pastası getirildi.
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