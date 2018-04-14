Çek film yönetmeni Milos Forman hayatını kaybetti

WARREN/ Oscar ödüllü Çek sinema yönetmeni Milos Forman ikamet ettiği ABD'de 86 yaşında hayata veda etti.

Sanatçının menajeri yaptığı açıklamada Forman'ın Connecticut eyaletinin Warren şehrinde tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybettiğini bildirdi.

Forman, Çekoslovakya'da 1960'lı yıllarda yaptığı "Kara Peter", "Bir Sarışının Aşkları" ve "İtfaiyeciler Balosu" filmlerindeki kendine özgü muzip ve insancıl üslubuyla uluslararası üne kavuşmuştu.

Annesini ve babasını II. Dünya Savaşı sırasında Nazi soykırımında kaybeden Forman, Çekoslovakya'nın Sovyetler Birliği'nin kontrolü altında olduğu komünist dönemde, "Prag Baharı" olarak adlandırılan kısa reform ve özgürlük döneminin Sovyet ordusunun müdahalesiyle kesilmesinin ardından ülkesini terk ederek ABD'ye iltica etmişti.

ABD'ye iltica ettiği ilk yıllarda Hollywood'daki stüdyo sistemine adapte olmakta zorluk çeken Forman, ilerleyen yıllarda "Guguk Kuşu" ve "Amadeus" filmleriyle iki kez En İyi Yönetmen Oscarı'nı kazanmıştı.

Forman, ünlü Broadway müzikalinden sinemaya uyarlanan "Hair", komedyen Andy Kaufman'ın hayatını anlatan "Aydaki Adam" ile İspanyol ressam Francisco Goya'nın hayatından bir kesitin anlatıldığı "Goya'nın Hayaletleri" gibi gişe başarısının yanı sıra sinema eleştirmenlerinin de takdirini toplayan filmlere imza atmıştı.