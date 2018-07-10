HABER

Çekerek'te Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay gururu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 14:04 | Son Güncelleme

Eski Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görevlendirilmesi, memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesinde sevinçle karşılandı

Eski Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay'ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev alması, memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesinde sevinçle karşılandı.

Oktay'ın, doğup büyüdüğü Yozgat'ın Çekerek ilçesi Yunus Emre Mahallesindeki akrabaları ve komşuları mahallelerinden Cumhurbaşkanı Yardımcısı çıkarmanın gururunu yaşıyor.

İlçedeki reklam panolarına, "İlçemizin yetiştirdiği, ilimizin ve ülkemizin gururu, yeni görevinde başarılar dileriz. Çekerek sizinle gurur duyuyor" afişleri asıldı.

Çekerek Lisesinden 1980 yılında mezun olan Oktay, arkadaşları arasında başarılı bir öğrenci olarak biliniyor.

Çekerek Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçelerinden Cumhurbaşkanı Yardımcısı çıkarmanın heyecan ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Başarılı ve çalışkan bir bürokrat olarak bildikleri Fuat Oktay'a bir görev verileceği beklentisi içinde olduklarını anlatan Bozkurt, "Türk Hava Yollarını dünyaya açan bir büyüğümüz. Daha sonra AFAD'da başarılı çalışmaları oldu. Başbakanlık Müsteşarlığında da çok güzel çalıştı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin dizayn edilmesinde Fuat ağabeyimiz vardı." dedi.

Bozkurt, Oktay'ın, "sıfır hatayla çalışan" bir kişi olarak tanındığını aktararak, şunları söyledi:

"Kıymetli bürokratımızın ilçemizden olması, Cumhurbaşkanından sonra gelmesi bizim için sevinç ve gurur kaynağı oldu. Sadece ilçemiz, ilimiz değil ülkemiz de çok büyük kazanım sağlayacaktır. Kendisiyle çalışmak çok zor. Çünkü sıfır hata ister, çevresinde sıfır hata prensibi ile tanınır, o noktada kendisiyle çalışmak zor. Kendisinin bu çalışma prensibinden 81 milyon vatandaşımız, ülkemiz, ilimiz, ilçemiz fazlasıyla faydalanacaktır. Nazik, kibar, iyi eğitim almış bir insandır. "

Oktay'ın liseden sınıf arkadaşı Musa Köse de 1977-80 yıllarında aynı sınıfta okuduklarını belirtti.

Köse, "Arkadaşımızla gurur duydum. İnşallah önü açık. Sevilen bir arkadaşım. Okul sıralarında bile birbirimize yardımcı olduk. Ülkenin geleceğine de güzel fikirlerle adımlarla katkı sunacağına inanıyorum. Güveniyorum. Okulda çalışkandı, özverili çalışıyordu." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar İbrahim Dener de Fuat Oktay'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmasının kendilerini gururlandırdığını dile getirerek, "Hemşehrimizi vatanı milleti adına tebrik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan diliyoruz. İnşallah memleket için hayırlı oldu. Bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

Meliha Tekin de Oktay'ın kendi mahallelerinde doğduğunu ve kendisinin akrabası olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı oldu. Ne mutlu bize. Çok başarılı, temiz bir aile çocuğu. Buraya gelir giderdi. Gururlandık. Ne mutlu bize, Cumhurbaşkanı Yardımcısı oldu. Cumhurbaşkanımızdan da ondan da gurur duyuyoruz." diye konuştu.

PARTNERGörenler hayrete düşüyor! İnsan yüzlü Görenler hayrete düşüyor! İnsan yüzlü
Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu ettiMilli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti
Dikkat! 458 asker her yerde aranıyorDikkat! 458 asker her yerde aranıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çekerek fuat oktay Yozgat

En Çok Okunan Haberler

Meclis'e bir parti daha girdi!

Meclis'e bir parti daha girdi!

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Barcelona bombayı patlattı!

Barcelona bombayı patlattı!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

İlginizi Çekebilir

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

Cumhurbaşkanlığı hükümetinin kabinesi açıklandı! Yeni kabine belli oldu! İşte 16 bakanlık ve yeni bakanların isimleri!

Cumhurbaşkanlığı hükümetinin kabinesi açıklandı! Yeni kabine belli oldu! İşte 16 bakanlık ve yeni bakanların isimleri!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Kim öldürdü' sorusuna şok yanıt

'Kim öldürdü' sorusuna şok yanıt

15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nin inşası sürüyor

15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nin inşası sürüyor

'15 Temmuz'a en küçük bir katkısı olan hesap verecek'

'15 Temmuz'a en küçük bir katkısı olan hesap verecek'

İnternetten böbreklerini satışa çıkarıyorlar çünkü başka çareleri yok!

İnternetten böbreklerini satışa çıkarıyorlar çünkü başka çareleri yok!

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti

Dikkat! 458 asker her yerde aranıyor

Dikkat! 458 asker her yerde aranıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.