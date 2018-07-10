Çekerek'te Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay gururu

Başarılı ve çalışkan bir bürokrat olarak bildikleri Fuat Oktay'a bir görev verileceği beklentisi içinde olduklarını anlatan Bozkurt, "Türk Hava Yollarını dünyaya açan bir büyüğümüz. Daha sonra AFAD'da başarılı çalışmaları oldu. Başbakanlık Müsteşarlığında da çok güzel çalıştı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin dizayn edilmesinde Fuat ağabeyimiz vardı." dedi.

Çekerek Lisesinden 1980 yılında mezun olan Oktay, arkadaşları arasında başarılı bir öğrenci olarak biliniyor.

Bozkurt, Oktay'ın, "sıfır hatayla çalışan" bir kişi olarak tanındığını aktararak, şunları söyledi:

"Kıymetli bürokratımızın ilçemizden olması, Cumhurbaşkanından sonra gelmesi bizim için sevinç ve gurur kaynağı oldu. Sadece ilçemiz, ilimiz değil ülkemiz de çok büyük kazanım sağlayacaktır. Kendisiyle çalışmak çok zor. Çünkü sıfır hata ister, çevresinde sıfır hata prensibi ile tanınır, o noktada kendisiyle çalışmak zor. Kendisinin bu çalışma prensibinden 81 milyon vatandaşımız, ülkemiz, ilimiz, ilçemiz fazlasıyla faydalanacaktır. Nazik, kibar, iyi eğitim almış bir insandır. "

Oktay'ın liseden sınıf arkadaşı Musa Köse de 1977-80 yıllarında aynı sınıfta okuduklarını belirtti.

Köse, "Arkadaşımızla gurur duydum. İnşallah önü açık. Sevilen bir arkadaşım. Okul sıralarında bile birbirimize yardımcı olduk. Ülkenin geleceğine de güzel fikirlerle adımlarla katkı sunacağına inanıyorum. Güveniyorum. Okulda çalışkandı, özverili çalışıyordu." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar İbrahim Dener de Fuat Oktay'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmasının kendilerini gururlandırdığını dile getirerek, "Hemşehrimizi vatanı milleti adına tebrik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan diliyoruz. İnşallah memleket için hayırlı oldu. Bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

Meliha Tekin de Oktay'ın kendi mahallelerinde doğduğunu ve kendisinin akrabası olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı oldu. Ne mutlu bize. Çok başarılı, temiz bir aile çocuğu. Buraya gelir giderdi. Gururlandık. Ne mutlu bize, Cumhurbaşkanı Yardımcısı oldu. Cumhurbaşkanımızdan da ondan da gurur duyuyoruz." diye konuştu.

