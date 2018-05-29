Ceketini traktörün şaftına kaptıran sürücü öldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde ceketini traktörün şaftına kaptıran sürücü, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Sebahattin Işık, (59) Haydar Mahallesi'ndeki tarlasına su götürmek için traktörünü çalıştırdı.
Dalgınlık sonucu ceketini şafta kaptıran Işık'ın sağ kolu koptu. Ağır yaralanan Işık, olay yerinde hayatını kaybetti.
Işık'ın cesedi, güvenlik güçlerince yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
AK Partili aday neye uğradığını şaşırdı! 'Hiç gururunuz yok mu?'
Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı
'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi
Tespih hediye edilen Bülent Tezcan'ın sorusu sosyal medyayı salladı
Makam odasında ilginç görüntü
Yunanistan, Muharrem İnce haberiyle karıştı!
Paris'te evlendiler, balayı için Kato Dağı'na geldiler
Hikayeleri ile dehşete düşüren 10 fotoğraf
Instagram'ın büyük tuzağına dikkat
İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'dan valilere sert tepki: Bedelini ödeyecekler
Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü
Okuyucu Yorumları 0 yorum