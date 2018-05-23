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"Çekilme diye bir şey yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 13:43 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "(BBP'nin, AK Parti listesinden çekileceği iddiası) Çekilme diye bir şey yok. Bunu açık ve net bir şekilde ifade edeyim. Bizim 18 tane arkadaşımız AK Parti ile müşterek listede şu anda aday. Bu 18 arkadaşımız da yarın aday tanıtım toplantısında olacaklar" - "Dövizdeki yükseliş, dengesiz ve sebepsizdir. Bugünkü yaşananlar Türkiye'deki seçime elini sokmuş olan spekülatörlerin ve manüplasyon yapıcıların bir oyunudur. Dolayısıyla bununla birlikte vatandaşa, 'Türkiye ekonomisi kötüye gidiyor', 'Türkiye ekonomisi batacak' gibi bir algı oluşturarak seçimin sonucunu etkilemeye çalışıyorlar"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin AK Parti listesinden çekileceği iddialarına ilişkin, "Çekilme diye bir şey yok. Bunu açık ve net bir şekilde ifade edeyim. Bizim 18 tane arkadaşımız AK Parti ile müşterek listede şu anda aday. Bu 18 arkadaşımız da yarın aday tanıtım toplantısında olacaklar." dedi.

Destici, parti genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında, son birkaç gün içerisinde PKK'nın hain saldırıları sonucu şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet diledi. Mehmetçik'in ramazanını kutlayan Destici, askerlere başarı temenni etti.

Türkiye'nin, darbeci FETÖ mensuplarından PKK'lı teröristlere kadar hepsine kucak açan Batı dünyası ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Destici, bu seçim döneminde de Cumhur İttifakı mensuplarına kapılarını kapatan Avrupa'nın PKK'ya, onun siyasi uzantılarına ve FETÖ'ye kucak açtığını belirtti.

- "Yüzde 10'luk seçim barajını durdurmanın bir anlamı kalmadı"

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni istemeyenlerin, bu seçimlere ittifak yaparak gireceğini anlatan Destici, bu ittifakların yüzde 10'luk seçim barajını da ortadan kaldıracağını kaydetti.

Türkiye'de yüzde 10'luk seçim barajı bulundurulmasının artık bir anlamının kalmadığını ifade eden Destici, şunları söyledi:

"Yüzde 10'luk seçim barajının yasal yollardan değişeceğini ümit ediyorum. Çünkü yüzde 10'luk barajın durmasının sebebi, yönetimde istikrarı muhafaza etmek adınaydı. Artık yeni sistemle yönetimde istikrar garanti altına alındığı için onun da durmasına gerek yok. Seçimden sonraki ilk değişikliklerden birisinin de bu olacağına inanıyorum."

- "Dövizdeki yükseliş, dengesiz ve sebepsizdir"

Mustafa Destici, eskisi gibi Türkiye'deki yönetime müdahale edemeyenlerin, bu kez ekonomiyi kullanmaya başladığını belirterek, "Dövizdeki yükseliş, dengesiz ve sebepsizdir. Bugünkü yaşananlar Türkiye'deki seçime elini sokmuş olan spekülatörlerin ve manüplasyon yapıcıların bir oyunudur. Dolayısıyla bununla birlikte vatandaşa, 'Türkiye ekonomisi kötüye gidiyor', 'Türkiye ekonomisi batacak' gibi bir algı oluşturarak seçimin sonucunu etkilemeye çalışıyorlar." diye konuştu.

Türkiye'deki seçimlerin sadece kendi içindeki bileşenlerle yapılmadığına işaret eden Destici, "Türkiye'deki seçimlerde bizim kendi başımıza bırakılacağımızı kimse beklemesin." değerlendirmesinde bulundu.

- "Çekilme diye bir şey yok"

Destici konuşmasının ardından, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Sadece sizin seçilebilir yerden aday gösterildiğiniz, diğer 17 kişinin seçilebilir yerlerden olmadığı yönünde bazı şikayetlerin olduğu yönünde iddialar var. Adaylıktan çekilme olacak mı? AK Parti'ye listenin değiştirilmesi için teklifte bulundunuz mu?" sorusu üzerine Destici, "Çekilme diye bir şey yok. Bunu açık ve net bir şekilde ifade edeyim. Bizim 18 tane arkadaşımız AK Parti ile müşterek listede şu anda aday. Bu 18 arkadaşımız da yarın aday tanıtım toplantısında olacaklar." açıklamasını yaptı.

Her siyasi parti içerisinde farklı görüşler olabileceğine değinen Destici, bu konuda partide istişareler yaptıklarını, parti yöneticilerinin ve il başkanlarının büyük çoğunluğunun müşterek listeye girmeyi önerdiğini aktardı.

Destici, "Bu karar benim tek başıma aldığım bir karar değil. Bu, bizim arkadaşlarımızla birlikte aldığımız ortak bir karar. Dolayısıyla biz bu ortak karardan mı çekileceğiz? Böyle bir şey olabilir mi? Ama bu, Cumhur İttifakı içine fitne sokmaya çalışan malum birtakım çevrelerin..." değerlendirmesinde bulundu.

- "Listede yer verilmeyen koca koca profesörler var"

"Arkadaşlarımızın daha fazla beklenti içinde olması doğaldır. Daha fazla arkadaş listede yer almak ister." diyen Destici, "Diğer siyasi partilerde çekilenler, istifa edenler var. Partinin kuruluşunda büyük emek sarf edip, en üste baş köşeye oturtulup, ama listede yer verilmeyen koca koca profesörler var. Şimdi medya bunları konuşmuyor ama bizi gündemine almış. Güzel. O da BBP'nin gücünü gösterir. Bundan da memnunuz." ifadesini kullandı.

Destici, "Mesele, milletvekilliği meselesi değil. Mesele memleket meselesi. Biz de memleket meselesinden yanayız." dedi.

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici

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